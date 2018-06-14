Xiaomi'den Akıllı Telefonlar İçin Gimbal

Teknolojinin her alanına ürün sunmaya çalışan Xiaomi, şimdi de yeni gimbal'ını tanıttı. Şirketin alt markası olan Mijia adıyla tanıtılan gimbal, yalnızca 100 dolar olmasından dolayı bir hayli dikkat çekmeyi başarıyor.

Akıllı telefonlara yönelik olarak üretilen Mijia'nın yeni gimbalı, 86 mm genişliğe ve 200g ağırlığa kadar olan telefonların kullanılmasına olanak sağlıyor. Bu anlamda piyasadaki pek çok telefona destek vereceği düşünülen Mijia'nın 5000 mAh bataryası olduğu ifade edildi. Eğer bu bataryayla telefon şarj edilmezse, gimbal 16 saat kadar çalışabiliyor.

Sorunsuz video yakalayabilmek adına 3 eksenli stabilizasyon sağlayan gimbal, 360 derece videolar kaydedebiliyor ve aynı zamanda time-lapse için de başarılı bir sonuç sunuyor. Ayrıca toplamda 476g ağırlığa sahip olan gimbalın telefon tutan kısmı metal, alt taraf ise plastikten yapılmış durumda. Bu anlamda DJI'ın pahalı ürünleriyle kapışacak olan Mijia'nın, bu yarışta geri planda kalmayacağı ifade ediliyor.

Son olarak ürünün alt kısmına bir 1/4 inçlik vida yerleştiren Mijia, buraya tripod veya başka bir montaj parçasının kolayca takılmasına olanak sağlıyor ve böylelikle gimbalı daha işlevsel hale getirebiliyorsunuz. Ayrıca 16 Haziran'da Çin'de satışa sunulacağı dile getirilen ürünün 100 dolar fiyat etiketine sahip olduğunu tekrardan söylemek gerekiyor.