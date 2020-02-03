Xiaomi'den Ayrılan POCO İlk Akıllı Telefonunu Tanıtacak: POCO X2 Lansmanı

POCO X2 lansmanına saatler kaldı. Şimdiye kadar Xiaomi’ye bağlı olan markanın tek başına çıkaracağı ilk model olacak olan X2, Hindistan’da tanıtılacak.

POCO’nun Xiaomi’den ayrıldıktan sonra çıkaracağı ilk akıllı telefonu olacak POCO X2, merakla bekleniyor. 4 Şubat’ta Hindistan’da düzenlenecek, YouTube üzerinden de canlı olarak yayınlanacak etkinlik TSİ 09.30’da başlayacak.

POCO X2’nin Qualcomm Snapdragon 730G işlemciyi kullanması bekleniyor. 8GB RAM ve 256GB dahili depolama ile gelceği söylenen telefonun ekranı 6.67 inç, Full HD+ çözünürlükte, 20:9 formatında, 120Hz yenileme hızına sahip olabilir. MIUI 11 ile özelleştirilen Android 10 işletim sistemiyle gelebilebilir ve Poco launcher önyüklü olabilir. Telefonun parmak izi okuyucusunun yanda olması bekleniyor. 27W hızlı şarj desteği sunan 4500 mAh bataryadan güç alacak telefonuda dörtlü arka kamera kurulumu (64 megapiksel + 8 megapiksel + 2 megapiksel + 2 megapiksel), çift ön kamera (20 megapiksel +2 megapiksel) göreceğiz.

POCO X2 (başka pazarlarda Redmi K30) lansmanı POCO’nun sosyal medya hesapları (YouTube, Twitter veya Facebook) üzerinden canlı olarak yayınlanacak.