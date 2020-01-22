Xiaomi'den Büyük Başarı!

Xiaomi sadece Hindistan’da değil Avrupa’da da çok seviliyor. Geçtiğimiz günlerde Türkiye’de yeni bir mağaza daha açan Xiaomi’nin pazar payı şaşırtıyor.

Daha çok akıllı telefon, bileklik, powerbank modelleriyle bilinse de farklı birçok ürünü olan Çinli firma Xiaomi, Avrupa’nın gözde markalarından. Türkiye’de farklı şehirlerde birçok Mi Store Mağazası mevcut. Sadece İstanbul’da 6 Mi Store var ve resmi Xiaomi mağazalarının sayısı giderek artıyor. Xiaomi Uluslararası Başkanı Chew, Xiaomi’nin Batı Avrupa’daki dördüncü en büyük akıllı telefon üreticisi olduğunu söyledi. Şirketin pazar payının yıldan yıla yüzde 90 gibi etkileyici bir büyüme kaydettiği bildirildi. 2019’un ilk çeyreği için Çinli üretici 10 milyar dolar gelir kaydetti. Bunun yanı sıra Çin’den geliyor ki bu şu demek, Xiaomi gerçekten küresel bir şirket. Şirketin bu yılki planları arasında onun üzerinde 5G telefonu global pazarda sunmak var.

Xiaomi, elbette akıllı telefonlardan çok daha fazlasını yapıyor. Şirket, scooter da dahil olmak üzere evinizde ve ev dışında kullandığınız birçok şeye adını ekledi. Shou’ya göre Xiaomi scooter’ları Batı Avrupa’daki pazarın yüzde 17’sini oluşturuyor.