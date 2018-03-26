Xiaomi'den Çift Kameralı Mi A2 Geliyor

Son yılların en bomba teknoloji üreticilerinden olan Xiaomi, geçtiğimiz Eylül ayında tanıttığı Mi A1 cihazının yeni üyesini hazırlıyor. Android One kapsamında gelen A serisinin yeni modelinde göze çarpan bazı detaylar sızdırıldı.

Çin için Mi 5X, Avrupa için ise Mi A1 adıyla tanıtılan cihazda Xiaomi, Google ile ortaklaşa bir çalışma yürütmüş ve telefonunu Android One kapsamında sunmuştu. Geçtiğimiz günlerde ise TENAA'da çıkan M1804D2SE model numarası ile Çinli şirketin yepyeni üyesi sızdırılmış oldu. Bu model numarasının ardından telefonun bazı teknik detayları da paylaşıldı. Geçen yılki A1'e göre tasarım açısından farklı olacak A2'de çift kamera kurulumu ve 6 inç ekran yer alacağı ifade ediliyor.

18:9 formatında (çerçevesiz ekran) gelecek olan Mi A2'nin ana rengi kırmızı olacak. Sızdırılan bazı konsept tasarımlarına göre Mi A2 için kırmızı rengini benimseyecek olan Xiaomi, yeni telefonunu Mi A1'e kıyasla çok daha modern bir görünüme kavuşturmayı amaçlıyor. Ayrıca telefonda yer alacağı söylenen 2910 mAh bataryanın bir önceki versiyona göre daha düşük olduğunu belirtmek gerekiyor. (Mi A1'de 3,080 mAh'lık pil yer alıyordu)

Tüm bunların dışında aslında cihazın ismi de tam olarak belirlenmiş değil. Çünkü TENAA üzerinde sızdırılan görselde telefonun Mi 6X veya Mi A2 adıyla gelebileceğine vurgu yapılıyor. Ayrıca 158.88×75.54×7.3mm boyutunda olacak telefon hakkında daha fazla bilgi edindikçe sizlere sunmaya devam edeceğiz, takipte kalın.