  1. Tamindir
  2. haber
  3. teknoloji
  4. Xiaomi’den Espresso Kahve Makinesi

Xiaomi’den Espresso Kahve Makinesi

Ömer Dursun
Ömer Dursun - | teknoloji

Çin'in en hızlı gelişen teknoloji üreticilerinden olan Xiaomi şimdi de kahve sektörüne giriş yaptı. Xiaomi Scishare isimli kahve makinesini satışa çıkaran Çinli üretici, pratik ve taşınabilir bir makine sunduğu için dikkat çekiyor.

19 barlık pompa basıncı ile kullanıcılarına lezzetli espresso yapabileceği ifade edilen ürünün kahve tutkunları için üretildiğini belirtmek gerekiyor. Yalnızca 5 kilogram ağırlığında olan ve taşınabilir yapısıyla ilgi toplayan Scishare, yüksekliği ayarlanabilir fincan tepsisi aracılığıyla farklı boyutlardaki bardakların kullanımına da olanak sağlıyor.

580ml su haznesine sahip olan ürünün akıllı telefonlarla da uyumlu çalıştığı belirtildi. Telefonunuza indirdiğiniz uygulama sayesinde kahve durumunu gösteren Scishare'in 15 dakika boyunca işlem yapılmadığı taktirde kendini kapattığı ve böylelikle enerji tasarrufu sağladığı dile getirildi.

Yakın zamanda ülkemizde de satışa çıkacağı ifade edilen Scishare'in 1142 TL fiyat etiketiyle sunulacağı öğrenildi. Bu fiyat etiketi ile pek çok markaya alternatif olabileceği düşünülen Scishare'in pazara iddialı giriş yapabileceğini söyleyebiliriz. Ancak bakalım Xiaomi kahve pazarından istediğini alabilecek mi?

Xiaomi Mi A2 Türkiye Fiyatı Belli Oldu MOBİL Xiaomi Mi A2 Türkiye Fiyatı Belli Oldu
Xiaomi'nin Alt Markası Poco'dan İddialı Telefon MOBİL Xiaomi'nin Alt Markası Poco'dan İddialı Telefon
Sonunda Bu da Oldu: Xiaomi Akıllı Klima TEKNOLOJİ Sonunda Bu da Oldu: Xiaomi Akıllı Klima

ETİKETLER: xiaomi kahve

YORUMLAR