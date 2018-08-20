Xiaomi’den Espresso Kahve Makinesi

Çin'in en hızlı gelişen teknoloji üreticilerinden olan Xiaomi şimdi de kahve sektörüne giriş yaptı. Xiaomi Scishare isimli kahve makinesini satışa çıkaran Çinli üretici, pratik ve taşınabilir bir makine sunduğu için dikkat çekiyor.

19 barlık pompa basıncı ile kullanıcılarına lezzetli espresso yapabileceği ifade edilen ürünün kahve tutkunları için üretildiğini belirtmek gerekiyor. Yalnızca 5 kilogram ağırlığında olan ve taşınabilir yapısıyla ilgi toplayan Scishare, yüksekliği ayarlanabilir fincan tepsisi aracılığıyla farklı boyutlardaki bardakların kullanımına da olanak sağlıyor.

580ml su haznesine sahip olan ürünün akıllı telefonlarla da uyumlu çalıştığı belirtildi. Telefonunuza indirdiğiniz uygulama sayesinde kahve durumunu gösteren Scishare'in 15 dakika boyunca işlem yapılmadığı taktirde kendini kapattığı ve böylelikle enerji tasarrufu sağladığı dile getirildi.

Yakın zamanda ülkemizde de satışa çıkacağı ifade edilen Scishare'in 1142 TL fiyat etiketiyle sunulacağı öğrenildi. Bu fiyat etiketi ile pek çok markaya alternatif olabileceği düşünülen Scishare'in pazara iddialı giriş yapabileceğini söyleyebiliriz. Ancak bakalım Xiaomi kahve pazarından istediğini alabilecek mi?