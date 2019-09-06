Xiaomi'den Kablosuz Şarj Çıtasını Yükseltecek Adım

Xiaomi, ilerleyen dönemlerde tanıtacağı akıllı telefonlar için yeni bir kablosuz şarj teknolojisi geliştirmeye başladı.

Sosyal medya hesaplarında 'Mi Charge Turbo' yazılı afişin görselini paylaşan Xiaomi, yeni kablosuz şarj teknolojisini tanıtmaya hazırlanıyor. Çin'in popüler sosyal medya platformu Weibo üzerinden paylaşılan afişe göre 9 Eylül tarihinde tanıtılacak olan teknoloji, şirketin belirttiğine göre 5G dönemi için geliştirildi.

Şu an için mevcut cihazlarında kablolu olarak 27W ve kablosuz olarak 20W şarj desteği sunan şirket, iddialara göre Mi Charge Turbo ile birlikte 30W kablosuz şarj desteği sunacak. İlerleyen zamanlarda piyasaya sürülecek modeller için tasarlandığı düşünülen bu cihaz, kablosuz şarjın çıtasını da yükseltmiş olacak.

Bununla birlikte son zamanlarda çıkan söylentiler, markanın 24 Eylül'de yeni akıllı telefon modellerini de tanıtacağını işaret ediyor. Tanıtılması beklenen modellerden birisi olan Mi Mix 4'ün 5G desteğine sahip Snapdragon 855+ işlemci ile kullanıcılara sunulması bekleniyor. Mi Mix 4'ün yeni teknoloji ile uyumlu modellerden birisi olduğuna yönelik bazı söylentiler de bulunmakta.