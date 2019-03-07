Xiaomi'den Kullanıcılara Kötü Haber

Uygun fiyatlı ürün yelpazesi ile kullanıcıların en sevdiği tüketici elektroniği markalarından bir tanesi olan Xiaomi, fiyat politikasında revizyona gidiyor. İşte Çinli teknoloji devinin CEO’sundan üzecek açıklama.

Samsung, Huawei ve Apple’ın ardından en fazla telefon satışı gerçekleştiren marka olan Xiaomi, geliştirdiği ürünlerle kısa zamanda kemik bir kullanıcı kitlesi oluşturmayı başarmıştı.

Düşük kar marjı politikasıyla sürümden kazanan Çinli şirket, telefonlardan bilgisayarlara, akıllı ev aletlerinden çeşitli donanım ürünlerine kadar çok geniş bir ürün yelpazesinde kullanıcılarına hizmet veriyor.

Özellikle akıllı telefon pazarında attığı adımlarla piyasanın en iddialı oyunlarından biri haline gelen Xiaomi, geçtiğimiz yıl ürettiği tüm ürünlerde kar marjının yüzde 5 olacağının, bunun üzerine çıkıldığında ise aradaki farkın kullanıcılara adil bir şekilde dağıtılacağının sözünü vermişti.

Xiaomi CEO'su Lei Jun

Bununla birlikte Xiaomi’nin bu taahhüdü, mevcut koşullar altında hayalden öteye gidemeyecek gibi görünüyor. 2018’de yaklaşık 10 milyar dolar değerinde bir halka arz gerçekleştiren Çinli şirket, borsaya adım attıktan sonra pazar payını büyütmek ve hissedarlara kar payı dağıtmak için fiyat politikasında değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

Xiaomi CEO’su Lei Jun, ürün fiyatlarının yakın zaman sonra artabileceğini söyledi. Ucuza telefon üreten firma algısını kırmak istediklerini belirten Jun, Ar-Ge’ye olan yatırımlarını artıracaklarını ve daha çok ürün geliştireceklerini ifade etti.

Şirkete yakın kaynaklar, yakın zaman önce şirketten ayrılan Redmi markasının da bu stratejinin bir parçası olduğunu belirtiyor.

Dünyada 74 ülkede faaliyet gösteren Xiaomi, 2018 yılında 100 milyondan fazla akıllı telefon satmıştı.