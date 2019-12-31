Xiaomi'den Kutu Açılımı Rekoru! Böylesi Yapılmadı

Xiaomi, akıllı telefonlarıyla bilinse de aslında birçok başarılı teknolojik ürün sunuyor. Çinli üretici bu ürünleriyle zaman zaman rekorlara da imza atlıyor. Ancak bu seferki rekor denemesi bir hayli ilginç. İşte Xiaomi’yi Guinness Rekorlar Kitabı’na sokan o olay.

Geçtiğimiz hafta Çin tarihindeki en yüksek akıllı televizyon satışını yaparak rekor kıran Çinli üretici, aradan fazla geçmedi ki bir başarıya daha imza attı. New York Dünya Ticaret Merkezi’nde ilginç bir etkinlik düzenlendi. Etkinlik alanına 700’ün üzerinde kişi toplandı. Alandaki bu kalabalığa birer Xiaomi kutusu verildi ve aynı anda kutu açılımı gerçekleştirildi. Alandakiler şaşkındı ancak Xiaomi ne yaptığının farkındaydı. Çinli teknoloji devi, 703 kişi ile kutu açılış rekoru kırarak Guinnes Rekorlar Kitabı’na girmeyi başardı. Mercado Libre’nin 643 kişi ile kırdığı rekor da geçilmiş oldu.

703 kişi ile kutu açılış çılgınlığı bir ilk değil. Hatırlanacağı üzere Çinli dev geçtiğimiz sene Hindistan’da aynı anda 500 mağaza açarak Guinness Dünya Rekoru kırmıştı. Cihazlarıyla da çok kez rekora imza attı.