Xiaomi’den Mi CC9 Pro Paylaşımı

Xiaomi’nin merakla beklenen yeni akıllı telefonu Mi CC9 Pro hakkındaki söylentiler geçtiğimiz aydan bu yana devam ediyor ve cihazın 30W hızlı şarj desteğine sahip olacağı söyleniyor.

Şimdilerde Xiaomi tarafından paylaşılan ve telefonun 5 Kasım’da geleceğini belirten bir poster de, cihazın 108MP kamerayla geleceğine dair söylentileri doğruluyor.

Poster, Mi CC9 Pro’nun dikey olarak sıralanmış toplam 5 adet kameraya sahip olduğunu gösteriyor. Ayrıca bu dikey kamera kurulumunun hemen yanında yine dikey olarak yerleştirilmiş 2 adet LED flaş bulunuyor.

Xiaomi, CC serisinin fotoğraf çekmeyi seven ‘yaratıcı ve meraklı’ insanlar için olduğunu belirtiyor. Yani bu telefonla geniş açılı manzaralar da dahil her çeşit fotoğrafı çekebilecek, 5x zoom’lu görüntüler elde edebilecek, Samsung ISOCELL Bright HMX sensörü sayesinde karanlıkta bile etkileyici çekimler yapabilecek, makro çekimler elde edebilecek ve arka planı bulanıklaştırarak portre fotoğrafları çekebileceksiniz.

Aslında 108MP kamera ilk kez bu telefonda kullanılmış olmayacak çünkü aynı kamerayı Mi Mix Alpha’da da görebilirsiniz. Xiaomi ve Samsung ortaklığı ile geliştirilen bir kamera olduğu için, bu kamerayı Xiaomi’nin birden fazla modelinde görmek çok da şaşırtıcı sayılmaz.

5 Kasım’daki lansmanda Mi CC9 Pro’nun yanı sıra yeni Xiaomi Mi TV ve yeni bir Xiaomi akıllı saatinin de tanıtılması bekleniyor.