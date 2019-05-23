Xiaomi'den Üç Kameralı ve Degrade Desenli Redmi K20 Yolda

Xiaomi'nin alt markası Redmi tarafından tanıtılması planlanan yeni Redmi K20'ye ilişkin bir görsel paylaşıldı. Xiaomi tarafından Weibo'ya yüklenen görselde Redmi K20'nin üç arka kameraya ve degrade kapak tasarımına sahip olduğu görülüyor.

Xiaomi Redmi'nin resmi Weibo hesabı parlak kırmızı tasarıma sahip Redmi K20'nin bir fotoğrafını yayınladı. Kapağın cam mı yoksa plastik mi olduğu belli olmamasına rağmen cihazın Mi 9'u andırdığını kabul etmek gerekiyor. Degrade tasarımlı arka kapak göze çarpıyorken aynı zamanda üçlü kamera kurulumunu es geçmemek gerekiyor.

Redmi K20'nin 48MP arka kamera (IMX 586 sensörüyle) geleceğini zaten biliyoruz ancak diğer kameralar hakkında pek bilgimiz yok. Bazı iddialara göre diğer kameralardan biri ultra geniş için kullanılacakken diğeri telefoto olarak görev yapacak. Bu sayede kamerayı farklı farklı alanlarda kullanmak mümkün olacak.

Redmi K20'nin Teknik Özellikleri

Xiaomi daha önceden cihazda Snapdragon 855 yonga setinin ve parmak izi sensörünün olacağını da doğrulamıştı. 960 FPS video kaydı ve 4000 mAh batarya gibi bazı özellikleriyle ses getireceği düşünülen Redmi K20'nin 28 Mayıs'ta tanıtılacağını da söyleyelim. Siz de yeni Redmi K20 hakkında yorumlarınızı bizimle paylaşın!