Xiaomi'den Ucuz Fiyatlı Tablet PC: Mi Pad 4

Android tabletleri tercih eden biriyseniz, hiç şüphesiz ki Xiaomi'nin yeni cihazına göz atmanız faydalı olacaktır. Çinli şirketin duyurduğu Mi Pad 4, ucuz fiyatı ve donanım özellikleriyle pek çok tablet kullanıcısına güzel bir alternatif oluşturuyor.

1920 x 1200 piksel çözünürlüğünde 8 inçlik bir ekrana sahip olan Mi Pad 4'ün orta seviye 2.2GHz'lik Snapdragon 660 yonga setinden gücünü aldığını belirtmek gerekiyor. 3GB / 4GB RAM ve 32GB / 64GB dahili depolama ile kullanıcılara sunulan yeni tabletin microSD kart desteğine sahip olduğu da ifade edildi.

Arkada 13MP, önde ise 5MP'lik kamera kurulumlarıyla gelen Xiaomi Mi Pad 4, 6000mAh pil kapasitesine sahip. Ayrıca USB-C bağlantı noktasına ve LTE destekli versiyon ile tanıtılan tabletin başlangıç fiyatının 170 dolar olduğu dile getirildi. Bunun dışında Çin'de tanıtılan Mi Pad 4'ün global satışının olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.

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