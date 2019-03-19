Xiaomi'den Yalnızca 15 Dolara Kablosuz Kulaklık: Redmi AirDots

Redmi Note 7 modeliyle birlikte Redmi alt markasını duyuran Xiaomi, bugün ilk kablosuz kulaklığını duyurdu. Özellikle fiyatıyla dikkat çeken Redmi AirDots'un şimdiden büyük ilgi çektiğini söylemek mümkün.

Xiaomi'nin sürpriz ürünlerinden biri olan yeni nesil Redmi AirDots, ilk olarak Redmi 7 ve Redmi Note 7 modelleriyle birlikte satışa sunulacak. Bluetooth 5.0 üzerinden bağlantı kuran kablosuz kulaklığın, topalm ağırlığı yalnızca 4.1 gram. Kutudan şarj standı ve iki adet kulaklık ile çıkan AirDots'un ortalama 4 saat kullanım sunabildiği ifade edildi.

40 mAh kapasitesinde bir pile sahip olan Redmi AirDots'un şarj ünitesi ise 300mAh büyüklüğünde. Şarj standının tek dolum sonrasında ortalama 12 saat dayanabildiğini aktaran Xiaomi, bu anlamda şarj standıyla üç defa dolum yapılabileceğini dile getirdi. Ayrıca dijital asistan Xiao’yla birlikte kullanılabildiği söylenen kulaklığın üzerinde hızlı geçiş butonu da bulunuyor.

İlk aşamada yalnızca Çin pazarında satışa sunulması planlanan ürünün, yıl içerisinde ülkemize gelme ihtimalinin bulunduğunu belirtelim. Özellikle sadece 15 dolar olmasından dolayı büyük markalara güzel bir alternatif oluşturabilen Redmi AirDots hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin!