Xiaomi’den Yeni Selfie Kamerası Tasarımı

Günümüzde akıllı telefonlarda tam ekran tasarımı oldukça yaygınlaştı fakat bu tasarımı genellikle orta ya da üst seviyeli cihazlarda görüyoruz.

Peki ya başlangıç seviyesindeki cihazlar? İşte bu noktada Xiaomi devreye giriyor. Xiaomi’nin aldığı yeni bir patente bakılırsa, bu konuya oldukça şık bir çözüm getirilecek gibi görünüyor.

Köşeli Selfie Kamerası Tasarımı

Söz konusu patentte, telefonun ön panelinin sağ ve sol üst köşelerine yerleştirilmiş selfie kameralarının yer aldığı bir tasarım mevcut.

Buradaki selfie kamerası delikleri, piyasadaki diğer akıllı telefonlarda yer alan selfie kamerası deliklerinden daha küçük gibi görünüyor.

Telefonlarda Yaygın Hale Gelebilir

Bu tasarım ilk bakışta biraz garip ve sıra dışı görünse de, eğer çift ön kamera tasarımı önümüzdeki dönemlerde akıllı telefonlarda yaygınlaşırsa, Xiaomi’nin bu çözümü oldukça popüler hale gelebilir.