Xiaomi'den Zam Kararı!

Çinli teknoloji devleri genel olarak agresif fiyat politikalarıyla tanınıyor. Çinli akıllı telefon üreticilerinin kısa zamanda piyasada bu kadar söz sahibi olmasının en önemli sebeplerinden birisi de aslında bu fiyat politikası.

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi şu sıralar bazı ülkelerdeki ürün fiyatlarına zam yapma kararı aldı. İlk olarak hakim olduğu Hindistan pazarında bir düzenleme yapan Xiaomi, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Hindistan rupisinin değer kaybetmesi nedeniyle bazı ürün fiyatlarının artırıldığını bildirdi.

Diğer Çinli üreticiler gibi Xiaomi de oldukça uygun fiyatlara sahip olsa da bu fiyatlar ülkeden ülkeye farklılık gösterebiliyor. Örneğin Avrupa’da fiyatı 300 euro olan bir telefon orada yaşayanlar için çok uygun olabilir. Fakat ülkemizde aynı telefonun fiyatı 3.000 TL seviyelerinde oluyor ve bize pahalı geliyor. Bu fiyatların üzerine bir de zamlar eklenince bu telefonları satın almak neredeyse imkansız bir hal alıyor.

Xiaomi, kısa süre önce Türkiye’deki ilk Mi Store’unu İstanbul’da açarak ülkemizde de faaliyet göstermeye başlamıştı. Fakat 500 dolarlık bir Xiaomi modelinin ülkemizde 5.000 TL’den satılıyor olması Xiaomi hayranlarını büyük hayal kırıklığına uğratmıştı.

Xiaomi, Hindistan başta olmak üzere bazı ülkelerde ürün fiyatlarına zam yapmış olsa da şimdilik Türkiye’deki Xiaomi ürünlerine herhangi bir zam yapılmadı.