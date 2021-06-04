Xiaomi Deprem Bildirim Sistemi Sarsıntıları Önceden Bilecek

Xiaomi deprem bildirim sistemi hakkında iddialı açıklamalar geldi. Çinli teknoloji devi, çeşitli sensörler ve yapay zeka altyapıları kullanarak geliştirdiği sistemin, sarsıntıları önceden bildirecek kadar ileriye gidebildiğini duyurdu. Sistem ise telefonların sensörlerini kullanarak çalışıyor.

Çin'in en büyük teknoloji geliştiricilerinden olan Xiaomi, bir süredir üzerinde çalıştığı deprem sitemine dair bilgiler verdi. Halihazırda Çin'in 25 farklı bölgesinde aktif olduğu dile getirilen sistemin, artık depremleri önceden bildirecek seviyeye ulaştığı aktarıldı.

Bugüne kadar büyüklüğü 4.0 üzerinde olan 35 depremi önceden bildirdiği söylenen sistem ise akıllı telefonlar yoluyla çalışıyor. Telefonlardaki hareket algılayıcıları ve yeni yerleştirilen sismik algılayıcıları kullanan erken deprem bildirim sistem, böylece öncü sarsıntıları yakalayarak, büyük bir depremi öngörebiliyor.

Xiaomi Deprem Bildirim Sistemi Nasıl Çalışıyor?

Xiaomi deprem bildirim sistemi, akıllı telefonlara yerleştirilen düşük enerji tüketimli sismik algılayıcılar üzerinden çalışıyor. Telefonların içerisinde, kullanıcının herhangi bir müdahalesine gerek kalmadan çalışan bu çipler, en büyük sismim sarsıntıları dahi yakalayabiliyorlar.

Yakalanan sismik sarsıntılar ise yapay zeka tarafından analiz ediliyor. Eğer sarsıntıların sıklığı ve genişliği, daha önce büyük depremlerde yaşananlara benzerse kullanıcılara bildirim gönderiyor. Xiaomi, bu teknolojinin yalnızca deprem izleme maliyetinden tasarruf etmekle kalmayıp, izleme sayısını da büyük ölçüde artırdığını iddia ediyor. Şirket, bunun ulusal deprem izleme ve erken uyarı ağını daha eksiksiz hale getirdiğine inanıyor.

Xiaomi'ye göre, deprem izleme işlevi Xiaomi ve Chengdu Yüksek Teknoloji Afet Azaltma Araştırma Enstitüsü tarafından ortaklaşa geliştirildi. Bu işlev nihayetinde tüm Xiaomi telefonlarına gelecek. Halihazırda bu sisteme dahil olabilen telefon sayısını artırmayı amaçlayan Xiaom, yavaş yavaş destekleyen model sayısında artışa gidiyor.