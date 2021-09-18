Xiaomi Deprem İzleme Teknolojisi Patenti Aldı

Xiaomi deprem izleme amacıyla yeni bir patent aldı. Çinli üretici, mobil cihazlar için deprem izleme teknolojisinin patentini aldığını duyurdu. Şirketin bu son teknolojisi, sismik hareketleri izleyerek bir deprem işleme merkezine gönderecek.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, CN113406696A yayın numarasıyla "Mobil Cihazların Sismik İzlemesini Gerçekleştirmeye Yönelik Yöntem ve Ekipman" adında bir patent yayınladı.

Xiaomi deprem izleme sistemi nasıl kullanılacak?

Patent, bir mobil ekipmandan sismik aktiviteyi okuyabilen veya izleyebilen bir sistemi tarif etmekte. GizmoChina'ya göre bu teknoloji genel olarak depremlerin tespitinde kullanılacak.

Patentte yer alan mobil cihaz, elde edilen anahtar verileri bir deprem işleme merkezine göndermek için aracı görevi görecek. Rapora göre, sistem ayrıca temel işlemcinin birden fazla okumaya dayalı olarak deprem olaylarını tanımlamasına ve tahmin etmesine izin verecek.

Çinli şirketin uygulamaları açısından bu, gelecekte yeterince hassas sensörlere sahip akıllı telefonları bile içerebilecek mobil cihazlardan erken uyarı sistemi oluşturabileceği anlamına geliyor. Ancak yine de Xiaomi'nin gelecekte böyle bir planı olmadığı düşünülüyor.

Bu teknoloji, şirketin MIUI ile entegre ettiği ve AI algoritmalarına dayalı olarak çalışan erken uyarı sistemine daha çok benziyor.

Android Deprem Uyarı Sistemi binlerce insanı kurtardı

Android Deprem Uyarı Sistemi Filipinler'de onlarca insanın hayatını kurtarmış olabilir. Android kullanıcıları, geçtiğimiz günün erken saatlerinde meydana gelen 6.7 büyüklüğündeki depremde erken uyarı aldı. Birçok Filipin vatandaşı Google'dan uyarı aldığını söylüyor.

ABD Jeolojik Araştırma Kurumuna göre, geçtiğimiz günün erken saatlerinde Filipinler'in Tingloy kentinde 6.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Reuters, sallanmanın neredeyse bir dakika sürdüğünü ve bazılarını uykudan uyandırdığını bildirdi.

Filipinler'deki pek çok Android kullanıcısı, Google'ın Android Deprem Uyarı Sistemi sayesinde uyandı ve sarsıntıdan birkaç saniye önce yaklaşan depremden haberdar oldu. Sistemin başarısı geçtiğimiz günden bu yana sosyal medyada konuşulmaya başlandı ve birçok Android kullanıcısı Google uyarısı sayesinde deprem öncesinde uykusundan uyandığını dile getirdi.

Google, yaygın olarak bulunan teknoloji ve sensörleri kullanarak "dünyanın en büyük deprem algılama ağını" oluşturmak istiyor. Çünkü geleneksel bir yer sismometresi ağı kurmak (Kaliforniya ve ABD Batı Kıyısı'nda olduğu gibi) her zaman mümkün değil. Bu tür sistemler mevcutsa Android cihazlar devlet tarafından sağlanan bu uyarıları gösterebiliyor.