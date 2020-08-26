Xiaomi'nin Yeni Uygulaması Bilgisayardan Telefonu Kontrol Etmenizi Sağlıyor

Son yıllarda birkaç şirketin akıllı telefon/PC entegrasyonu sunduğunu gördük; Huawei, Huawei Share işlevselliği sunarken, Samsung ve Microsoft Telefonunuz uygulaması ile daha sıkı entegrasyon sağlıyor. Şimdi, benzer bir özelliği sunma sırası Xiaomi’de. Son MIUI 12 betasında şirketin bilgisayardan telefonu kontrol etme programı keşfedildi.

MIUI 12 Betada Sürpriz Uygulama: Xiaomi Cihaz Kontrolü

XDA Developers, Mi 10 Ultra için son MIUI 12 beta sürümünde Device Control (Cihaz Kontrolü) adında bir uygulama keşfetti. Kullanıcıların Your Phone (Telefonunuz) uygulaması aracılığıyla Samsung telefonlarını Windows’ta kontrol edebilmeleri gibi, Xiaomi Cihaz Kontrolü uygulaması da telefonunuzu uyumlu bir bilgisayardan kontrol etmenize olanak tanıyor. Daha spesifik olarak, uygulamanın “Screen Combo” (Ekran Birleşimi) özelliği, kablosuz ağ bağlantısı üzerinden akıllı telefonunuzun ekranını PC’ye aktarmanıza, ayrıca sürükle-bırak yöntemiyle dosyaları kolayca aktarmanıza olanak tanıyor. Aşağıdan görselleri inceleyebilirsiniz:

Bu özelliğin çoklu işlemlerde de çalışacağı tahmin ediliyor. Yani, telefonunuzda birkaç uygulama açıp bilgisayara yansıttığınızda hepsini aynı anda kullanabileceksiniz. Örneğin; mesajlaşırken video izlemek gibi.

XDA, uygulamanın ve işlevselliğinin şu anda Xiaomi Mi 10 Ultra ve Mi Notebook Pro 15 2020 dizüstü bilgisayar ile sınırlı olduğunu ancak gelecekte daha fazla cihaz için destek beklediklerini belirtti. Uygulamanın hatalardan arındırılmış final sürümünün gelecek ay Ekim ayında çıkması bekleniyor.