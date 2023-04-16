Xiaomi'den Arabalarda Devrim Yaratacak Yeni Teknoloji

Çin'in en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Xiaomi, yakın zamanda güçlü bir şekilde otomotiv sektörüne giriş yapmak için hazırlanıyor. Tesla benzeri bir elektrikli araç üzerinde çalıştığı bilinen şirketin yakın zamanda aldığı yeni patent oldukça dikkat çekti.

Yakın zamanda Çin'deki ulusal patent veri tabanında görülen bilgilere göre Xiaomi Car olarak adlandırılacak yeni arabada bilim kurgu filmlerinde alıştığımız şeffaf cam üzerinde panel teknolojisi yer alacak.

Xiaomi Geleceği Gerçek Kılıyo

Bilim kurgu filmlerinin en vazgeçilmez ögelerinden biri olan şeffaf ekran teknolojisi, nihayet dünya çapında kullanılmaya başlıyor olabilir. Xiaomi Car'da yer alacağı iddia edilen teknoloji, ön cam üzerine konumlandırılacak.

Fütüristik bir tasarım ortaya çıkarma konusunda oldukça inatçı olan Xiaomi, normalde araç konsolu üzerinde yer alan göstergelerin bazılarını ön cam üzerine dijital olarak taşımayı amaçlıyor. Böylece yerden tasarruf sağlanarak daha sade bir görünüm elde edilebilecek.

Xiaomi Car'ın 2024 yılında seri üretime başlaması bekleniyor.