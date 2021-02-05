Xiaomi Dört Tarafı Şelale Ekranlı Akıllı Telefonunu Tanıttı

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi dört tarafı kıvrımlı şelale ekranlı akıllı telefon tanıttı.

Dört tarafında ekran var evet. Yanlış okumadınız. Gelin hep beraber dört ekranlı telefon neymiş ne değilmiş yakından bakalım.

Xiaomi Dört Tarafı Ekranlı Akıllı Telefon Tanıttı

Xiaomi, herhangi bir düğmesi olmayan ilginç tasarıma sahip yeni bir konsept telefon duyurdu. Şirket, cihazı yapmak için toplam 46 teknik paten aldığını açıkladı. Aktarılan bilgilere göre, Xiaomi'nin yeni konsept telefonu, üçüncü nesil ekran altı kamera teknolojisini üzerinde barındırıyor.

Cihaz aynı zamanda kablosuz şarj yeteneklerinin yanı sıra eSIM desteğine ve basınca duyarlı dokunmatik sensörlere sahip. Şu anda konsept olan cihazın ne zaman piyasaya sürüleceği ve ne kadar fiyat etiketine sahip olacağı açıklanmadı.

Dört tarafında şelale ekran bulunan akıllı telefonun ismi ve özellikleri de henüz açıklanmadı. Telefonun özellikleri hakkında ilerleyen günlerde bir açıklama yapılıp yapılmayacağı belirsizliğini korumakta.

Telefonun kenarları kavisli ve ekrandan yazılar kayıyor. Kavisli ekran kırıldığı zaman kullanıcıları sıkıntıya sokabilir. Servis kullanıcı hatası nedeniyle kırılan ekranı yüksek fiyatlara onarabilir.Ekranın maliyeti belli olmadığı için net bir yorum yapılamamakta ancak günümüz akıllı telefon ekranlarından daha pahalı olacağı kesin gözüyle bakılmakta.

Xiaomi'nin paylaşmış olduğu videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. Videoda cihazın render görsellerden oluştuğu söylenmekte ancak Xiaomi cihazı gerçekten elle tutulacak durumda ürettiğini açıkladı.

Xiaomi'nin konsept telefonunu nasıl buldunuz? Yorumlardan görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

Xiaomi'den Türkiye Atağı

Xiaomi geçtiğimiz günlerde Türkiye'de fabrika açacağını resmi olarak duyurdu.

Türkiye, Xiaomi'nin 30 milyon dolarlık yatırımla Avcılar'da açacağı fabrika ile markanın dünyada üretime geçtiği dördüncü ülke olacak.

Xiaomi, 2021 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'de akıllı telefon üretimine başlayacak. Marka bu yatırımıyla hem mavi yaka hem beyaz yaka olmak üzere yaklaşık 2000 kişiye de istihdam sağlayacak. Salcomp iş birliği ile hayata geçirilecek fabrika yıllık 5 milyon adet telefon üretim kapasitesine sahip olacak.