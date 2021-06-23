Xiaomi Dünyanın En Değerli 100 Şirketi Arasında Yer Aldı

Xiaomi dünyanın en değerli 100 şirketi listesinde yaptığı sıçrama ile öne çıkıyor. Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi, geçtiğimiz yıldan bu yana yüzde 50'ye yakın büyüme göstererek en değerli şirketler listesinde 70. sıraya yükseldi. Xiaomi'nin en yenilikçi şirketler arasında da yer aldığı aktarıldı.

Küresel teknoloji lideri Xiaomi, 24,8 milyar ABD doları marka değeriyle (yıllık yüzde 50 artış) Kantar BrandZ'ın En Değerli 100 Küresel Marka 2021 listesinde 11 sıra yükselerek 70'inci sırada yer aldı.

Xiaomi'nin 2021 yılında dünyanın en değerli 100 markasından biri olarak yayında üç yıldır üst üste yayında yer alması, şirketin dünya genelinde herkesin yenilikçi teknolojiler aracılığıyla daha iyi bir yaşam sürmesini sağlamak adına durmaksızın en adil fiyatlarla en iyi ürünleri üretme misyonunun önemli bir kanıtı olarak öne çıkıyor.

Xiaomi’nin en son teknoloji ve inovasyonlara yönelik arayışı, şirketin gelişiminin ve büyümesinin temelini oluşturuyor. Bu sayede ürünlerine daha fazla dayanıklılık, süper hızlı şarj yetenekleri ve daha yüksek performans gibi gelişmiş özellikler ekleyebiliyor. Bu inovasyonlar, şirketin teknolojik yeniliklerin sınırlarını genişletmeye yönelik çabalarının önemli bir kanıtı olarak öne çıkıyor.

Xiaomi'nin inovasyonlara olan bağlılığı, şirketi Nisan ayında "En Yenilikçi Şirketler 2021" listesine seçen Boston Consulting Group (BCG) tarafından da tanındı. Böylece Xiaomi listeye dördüncü kez girmiş oldu.

Dünyanın en değerli 100 şirketinde Xiaomi etkisi

Xiaomi ayrıca Mi Fanlarının ve dünyanın dört bir yanından kullanıcıların güveni ve desteği sayesinde, "En Değerli 100 Küresel Marka" listesinin Tüketici Teknolojileri kategorisinde ilk 5 marka arasında yer alma başarısını gösterdi. Araştırma 51 pazarda yaklaşık 4 milyon tüketiciyle 512 farklı kategoride, 18.500 markayı kapsayan görüşmeler ile hazırlandı.

Şirket geçtiğimiz Mart ayında, doğu felsefesine odaklanan "Canlı" (Alive) tasarım konseptiyle birleştiren yeni kurumsal görsel kimliğini tanıttı. Yeni marka kimliğiyle, şirketin premium pazardaki yerini daha da güçlendirmek ve yeni dinamik logoyla hedef kitle arasındaki marka bilinirliğini daha da artırmak hedefleniyor.

"Canlı" konsepti, Xiaomi'nin akıllı bağlanabilirlik çağındaki dönüm noktasına verdiği bir tepki ve düşünce olarak öne çıkıyor. Xiaomi, varlığını büyük kitlelerden seçkin kullanıcılara, teknolojiden sanat alanına, çevrimiçinden çevrimdışına ve tüm dünyada genişleterek yeni bir on yıllık dönemi başlatıyor.