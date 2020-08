Xiaomi'nin Ekran Altı Kamerasıyla Tanışın! Ekran Altı Kameralı Telefon Geliyor

Geçtiğimiz seneden bu yana Çinli üreticiler başta olmak üzere ekran altı kamera teknolojisi pek çok telefon üreticinin ilgisini çekiyor. Ekran altı kamerasında önemli gelişmeler kaydeden Xiaomi ise ekran altı kameraya sahip telefonun ne zaman tanıtılacağını açıkladı.

Ekran altı kamerasıyla nihayet tüketicilere ulaşacak kadar olgunlaştı ve ZTE Axon 20 ekran altı kameraya sahip ilk telefon olacağı doğrulandı. ZTE'nin duyurusundan sadece birkaç gün sonra Xiaomi, üçüncü nesil ekran altı kamera teknolojisinin 2021'de seri üretime geçeceğini doğruladı.

📢 Xiaomi's 3rd Generation #UnderDisplayCamera Technology



📱 TRUE full-screen display



🔥 Mass production in 2021



🙌❤️🔃 for the #InnovationForEveryone https://t.co/0wwWIyzKle