Xiaomi'nin Ekran Altı Kamerasıyla Tanışın! Ekran Altı Kameralı Telefon Geliyor

Geçtiğimiz seneden bu yana Çinli üreticiler başta olmak üzere ekran altı kamera teknolojisi pek çok telefon üreticinin ilgisini çekiyor. Ekran altı kamerasında önemli gelişmeler kaydeden Xiaomi ise ekran altı kameraya sahip telefonun ne zaman tanıtılacağını açıkladı.

Ekran altı kamerasıyla nihayet tüketicilere ulaşacak kadar olgunlaştı ve ZTE Axon 20 ekran altı kameraya sahip ilk telefon olacağı doğrulandı. ZTE'nin duyurusundan sadece birkaç gün sonra Xiaomi, üçüncü nesil ekran altı kamera teknolojisinin 2021'de seri üretime geçeceğini doğruladı.

📢 Xiaomi's 3rd Generation #UnderDisplayCamera Technology



📱 TRUE full-screen display



🔥 Mass production in 2021



🙌❤️🔃 for the #InnovationForEveryone https://t.co/0wwWIyzKle — Xiaomi (@Xiaomi) August 28, 2020

Xiaomi ekran altı kamera teknolojisini ilk olarak geçen yıl Haziran'da tanıttı. Bu yılın başlarında ise Çinli şirket, ekran altı kamera teknolojisinin seri üretime ulaşmaktan çok uzak olduğunu açıklamıştı. Xiaomi'den gelen son paylaşıma göre ekran altı teknolojisindeki engeller aşılmış gibi görünüyor.

Xiaomi ekran altı kameralı telefonlar ne zaman tanıtılacak?

Xiaomi'nin paylaştığı videoda görebileceğiniz gibi, üçüncü nesil ekran altı kamera teknolojisi şirketin herhangi bir hareketli parça kullanmadan çerçevesiz görünümü elde etmesine yardımcı olacak.

Diğer üreticilerin çözümleriyle karşılaştırıldığında Xiaomi'nin ekran altı kamera teknolojisi, yatay ve dikey piksel sayısını koruyor. Bu, ekranın geri kalanıyla kameranın üzerinde aynı piksel yoğunluğunun olmasını sağlıyor. Bu nedenle de ekrana gömülü kameranın üzerindeki ekran alanı, ekranın geri kalanıyla aynı parlaklık seviyesine ve aynı renk skalasına sahip.

Konuyla ilgili tweet'te Xiaomi, üçüncü nesil ekran altı kamera çözümünün 2021'de seri üretime hazır olacağını ve önümüzdeki yıl yeni teknolojiye sahip cihazları görebileceğimizi belirtiyor. Peki ya siz Xiaomi ekran altı kamera teknolojisin nasıl buldunuz?