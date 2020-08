Xiaomi Ekran Altı Parmak İzi Kamera Olarak Kullanılabiliyor

Modern akıllı telefonlarda ekran altı parmak izi tarayıcıları giderek popüler hale geliyor. Çoğu kişi ekran altı parmak izinin kullanışlı olduğunu düşünüyor ancak Xiaomi'nin ekran altı parmak izi tarayıcısında kamera olduğunu biliyor muydunuz?

Ekran altı parmak izi sensörünün tam olarak ne görebildiğini hiç merak ettiniz mi? Xiaomi kullanıcısı birkaç güvenlik sorusunu ortaya çıkararak ekran altı parmak izi tarayıcısında kamera olduğunu tespit etti.

A Redditor found a hidden activity on a Xiaomi phone that lets you see the raw feed from Goodix's optical under-display fingerprint scanner.https://t.co/RKpjDTdgzG



OEMs really shouldn't be leaving these debug apps in production builds... pic.twitter.com/fnEpvPZtol