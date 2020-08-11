Xiaomi Ekran Altı Parmak İzi Kamera Olarak Kullanılabiliyor

Modern akıllı telefonlarda ekran altı parmak izi tarayıcıları giderek popüler hale geliyor. Çoğu kişi ekran altı parmak izinin kullanışlı olduğunu düşünüyor ancak Xiaomi'nin ekran altı parmak izi tarayıcısında kamera olduğunu biliyor muydunuz?

Ekran altı parmak izi sensörünün tam olarak ne görebildiğini hiç merak ettiniz mi? Xiaomi kullanıcısı birkaç güvenlik sorusunu ortaya çıkararak ekran altı parmak izi tarayıcısında kamera olduğunu tespit etti.

A Redditor found a hidden activity on a Xiaomi phone that lets you see the raw feed from Goodix's optical under-display fingerprint scanner.https://t.co/RKpjDTdgzG



OEMs really shouldn't be leaving these debug apps in production builds... pic.twitter.com/fnEpvPZtol — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) August 10, 2020

Ekran altı parmak izinde kamera neden var?

Xiaomi Mi 9T için Activity Launcher uygulamasını yükleyen bir kullanıcı, ekran altı parmak izinde kameraya rastladı. Beklendiği gibi Xiaomi Mi 9T'nin sensöründen gelen görüntü kalitesi oldukça kötü ve telefon etrafında ne olduğu gözükmüyor fakat ekran altı parmak izinde kamera neden var?

Ekran altı parmak izi sensörleri, parmak ucunuzun üzerinde durduğu camın ötesine odaklanacak şekilde tasarlanmadı ve bu nedenle kötü niyetli kişilerin bu sensör aracılığıyla sizi gözetleyebileceğini söylemek mümkün değil. Ancak yine de ekran altı parmak izi tarayıcısında kamera kullanıcıları tedirgin ediyor.

Xiaomi kullanıcısı Activity Launcher uygulamasının üçüncü taraf bir indirme olduğunu ve cihaza önceden yüklenmediğinin altını çiziyor. Yani üçüncü taraf bir uygulamanın telefondaki gizli etkinliklere bu kadar kolay erişmesi muhtemelen endişe verici olmalı.