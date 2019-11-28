Xiaomi El Isıtıcılı Yeni Powerbank'ini Tanıttı! İşte Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi el ısıtma özelliğine sahip yeni powerbank'ini duyurdu. Tasarımı ile dikkatleri üzerine çeken yeni powerbank, kış aylarında ellerimizi soğuktan koruyacak.

Xiaomi El Isıtıcılı Powerbank Özellikleri

Fiyat performans odaklı akıllı telefon modelleri tanıtan şirket bu kez powerbank ile karşımıza çıktı. Powerbank üzerinde yer alan çift taraflı ısıtma sayesinde ellerinizi ısıtabileceksiniz. Powerbank'te bulunan ısıtma sisteminin 52 derece sıcaklığa kadar ulaştığı söylendi. Küçük bir retro radyoya benzeyen powerbank'in ısıyı iletebilen aliminyumdan yapıldığı açıklandı.

Xiaomi cihazın çok malzemeli kompozit teknolojisi kullanılarak üretildiğini ve yangına dayanıklı ABS ile birleştirildiğini duyurdu. Powerbank'te iki adet buton bulunmakta. Solda yer alan butona basıldığında cihazın powerbank özelliği açılmakta. Sağda yer alan düğmeye basıldığında ise ısıtma özelliği açılmakta. Cihazın sağ butonuna üç saniye boyunca basıldığında mevcut olan sıcaklık ekranda belirmekte.

Cihaz yaklaşık beş saniye içerisinde ısınıyor ve 52 derece sıcaklığa ulaşıyor. 5.000mAh pil kapasitesine sahip olan powerbank, otomatik kapanma ve aşırı şarj koruması gibi dahili güvenlik önlemlerine sahip.

Xiaomi El Isıtıcılı Powerbank Fiyatı

Yeşil, pembe ve kırmızı olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip olan powerbank'in fiyatının 20 dolar olduğu açıklandı. Cihazın ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı bilinmiyor.