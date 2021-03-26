Xiaomi'den Elektrikli Araba İçin Dev Ortaklık

Xiaomi elektrikli araba ortağını buldu. Xiaomi’nin, Great Wall Motor fabrikasını kullanarak elektrikli araçlar yapmayı planladığı iddia edildi. Çinli şirket, elektrikli araba üreteceği iddialarıyla karşı karşıya olan son teknoloji firması.

Xiaomi, görünüşe göre kendi elektrikli arabasını yapmayı planlıyor. Akıllı telefon üreticisinin, Çin'de yerel bir otomobil üreticisi olan Great Wall Motor'un fabrikasını kullanacağı bildiriliyor.

Reuters'ın haberine göre, konuya yakın kaynaklar Çinli teknoloji devinin elektrikli araçlar yarışına katılan en son firma olduğunu ortaya koydu. Şirket, geniş tüketici elektroniği ürünleri yelpazesiyle bilinirken, şimdi yeni bir pazara da açılıyor. Rapor, Xiaomi'nin kendi elektrikli arabasını yapmasıyla ilgili iddiaları ortaya çıkarmasıyla merak uyandırdı.

Xiaomi elektrikli araba için ortağını buldu

Şu anda dünyanın en büyük akıllı telefon satıcılarından biri olan Xiaomi, Reuters'a konuşan kaynaklara göre, kendi markası altında elektrikli araba oluştumak için Great Wall Motors ile ortaklık yapmayı planlıyor. Dahası, akıllı telefon üreticisinin elektrikli arabaları global pazarda satışa sunulacak.

Reuters'ın raporu, elektrikli araçların Xiaomi'nin elektronik ürünlerine benzer şekilde daha geniş bir konuma sahip olacağını söylüyor. Great Wall Motors, üretim hizmetlerini bugüne kadar başka şirketlere sunmadı. Ancak kaynaklar, Çinli üreticinin bu ortaklığa sıcak baktığını ve hatta projeyi hızlandırmak için mühendislik danışmanlığı da sağlayacağını söylüyor.

Xiaomi’nin kurucusu ve CEO’su Lei Jun geçtiğimiz dönemde elektrikli araba üretimine ilişkin açıklamasında kapıyı kapatmamıştı. Xiaomi'nin donanım üretimindeki uzmanlığının, elektrikli araç tasarımına ve üretimine hızlandırmaya yardımcı olacağına inandığını belirtti.

Kaynaklardan biri, firmanın ilk modelinin 2023 civarında başlatmayı planladığını söyledi. Xiaomi akıllı telefonların yanı sıra scooter, hava temizleyicisi ve hatta pilav pişiricisi de dahil olmak üzere düzinelerce internet bağlantılı cihaz üretiyor. Bu, arabalarla diğer cihazların bağlantı kurabileceğini gösteriyor.

Çinli arama motoru sağlayıcısı Baidu, Geely’ye ait bir otomobil fabrikasını kullanarak elektrikli araç yapmayı planladığını söylemişti. Reuters ayrıca Apple ve Huawei'nin de uzun süredir otomobil hedeflerine sahip olduğunu bildirdi.

Ne yazık ki hem Xiaomi hem de Great Wall bu rapor hakkında yorum yapmayı reddetti, bu nedenle daha fazla güncelleme için Tamindir'i takip etmeye devam edin.