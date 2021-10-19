Xiaomi Elektrikli Otomobil İçin Tarih Verdi: Türkiye'de Satılacak mı?

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, elektrikli otomobil için seri üretim tarihini açıkladı. Yapılan açıklama ile birlikte elektrikli arabaların ne zaman piyasaya sürüleceği belli oldu. Peki, Xiaomi'nin elektrikli arabaları Türkiye'ye gelecek mi? Konuya dair merak edilen detaylar haberimizde.

Xiaomi Elektrikli Otomobil Ne Zaman Çıkacak?

Çinli teknoloji devi Xiaomi marka elektrikli arabalar ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Yaşanan gelişme ile birlikte elektrikli araçların ne zaman seri üretime geçeceği belli oldu.

NTV'deki habere göre Xiaomi CEO'su Lei Jun, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Xiaomi marka elektrikli arabaların 2024 yılının ilk yarısında seri üretime geçeceğini duyurdu. Yapılan açıklamanın ardından Xiaomi hisselerinde yüzde 5 oranında artış yaşandı.

Teknoloji devi tarafından piyasaya sürülecek elektrikli arabaların ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor.

Xiaomi, Elektrikli Araba Sektörüne Büyük Bir Yatırım Yapmıştı

Xiaomi, geçtiğimiz aylarda elektrikli araç sektörüne gireceğini duyurmuştu. Şirket, elektrikli otomobil sektörüne önümüzdeki 10 yıl boyunca toplamda yaklaşık olarak 10 milyar dolar tutarında yatırım yapmayı planladığını duyurmuştu.

Lei Jun, "Bu kararı tüm ortaklar arasında yapılan çok sayıda müzakere sonrasında aldık. Bu, hayatımın son büyük girişimcilik projesi olacak. Tüm kişisel itibarımı ortaya koymaya ve akıllı elektrikli aracımız için gereken tüm mücadeleyi vermeye hazırım. Xiaomi elektrikli aracının başarıya ulaşması için tüm mücadele boyunca ekibimin başında olmaya kararlıyım" ifadelerini kullanmıştı.

Jun, "Bu kararın verilmesinde Mi fanlarının Xiaomi'nin değerlerine olan güvenleri ve markaya verdikleri sürekli desteğin de büyük etkisi oldu. Bu da Xiaomi'nin yeni bir çığır açarak akıllı elektrikli araç sektörüne girmesinde önemli bir temel oluşturdu. Son mali sonuçlara göre, dünya genelinde akıllı telefon satışlarımız 146 milyona ulaştı ve dünyanın en büyük üç akıllı telefon üreticisi arasında yer almaya devam ediyoruz" sözlerine yer vermişti.

Akıllı elektrikli araçların geleneksel otomotiv sektörünün iş modelini kökten değiştirdiğini belirten Jun, şirketin donanım tabanlı internet hizmeti iş modeli hakkında detaylı bilgiye sahip olduğunun altını çizmişti. Aktarılan bilgilere göre firma, yazılım ve donanım entegrasyonunda en kapsamlı deneyime ve internet sektöründeki en derim üretim teknik bilgisine sahip.