Xiaomi'nin Elektrikli Otomobili Ortaya Çıktı

Geride bıraktığımız 10 yıl içerisinde en büyük dönüşüm geçiren sektörlerden biri otomotiv sektörü olarak öne çıkıyor. Birçok ünlü marka, içten yanmalı motorlarını elektrikli ve hibrit motorlarla değiştirirken Tesla gibi yeni oyuncular da pazar payı kazanıyor. Neredeyse her alanda yaptıkları üretimleriyle tanınan Çinli teknoloji devi Xiaomi de otomotiv dünyasına adım atmaya hazırlanan büyük firmalardan biri.

Xiaomi'nin bir elektrikli otomobil üzerinde çalıştığı neredeyse iki yıldır biliniyordu. Ha geldi, ha gelecek derken bir türlü ortaya çıkmayan otomobili yollarda görmemiz sandığımızdan çok daha yakın olabilir. Xiaomi elektrikli otomobili için bazı görseller sızdırıldı.

İşte Xiaomi'nin Elektrikli Otomobili (Galeri)

Gizmodo'da yer alan habere göre hala geliştirilme aşamasında olan Xiaomi MS11 EV isimli elektrikli otomobilin tasarım detayları belli oldu. Düşük kaliteye sahip olan görsellerde aracın tasarımına dair detaylar yer alırken elde edilen bilgiler ışığında aracın teknik özellikleri de şekillenmeye başladı.

Xiaomi'nin açıklamalarına göre artık geliştirilme sürecinin son aşamasına gelen MS11 EV, Çin'deki yollarda kış testlerine çıkmaya başladı. Birçok kez yollarda tespit edilen Xiaomi otomobilinin yeni sızdırılan görseller ile geçmişte ortaya çıkan tasarımıyla birebir benzemesi, görsellerin doğruluğunu kanıtlar nitelikte.

Sızdırılan görseller kolayca anlaşılabileceği üzere Sedan sınıfından olması beklenen MS11, Tesla Model S Plaid'te gördüğümz tam boy tavan camına sahip. Wilwood frenlerin yer aldığı aracın tekerleklerinin ortasında Xiaomi logosu ve LiDAR sensör görülebiliyor. Ayrıca tasarım anlamında arka tarafının Aston Martin araçlarına benzediğini söylemek mümkün. LiDAR sensörünün bulunması, aracın belirli ölçüde otonom sürüşü destekleyeceğinin kanıtı olabilir.

Şimdilik Xiaomi MS11 teknik özellikleri hakkında detaylı bir bilgi bulunmasa da kaynaklar aracın konforlu ve uygun fiyatlı bir elektrikli otomobil olarak piyasada yerini alacağı fikri üzerinde yoğunlaşıyor.