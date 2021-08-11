Xiaomi Eski Telefonunu Alanlara Para İadesi Yapıyor

Xiaomi'den eski telefon için para iadesi kampanyası. Çinli akıllı telefon devi Xiaomi, orijinal Mi 1'in piyasaya sürülmesinden bu yana 10 yıl geçtiğini söyledi ve yeni bir hediye kampanyası başlattı.

Xiaomi Mi 1'in Çin'de piyasaya sürülmesinden bu yana 10 yıl geçti. O zamandan beri Çinli akıllı telefon üreticisi uzun bir yol kat etti, Samsung ve Apple'ı bile satış konusunda tahttan indirmeyi başardı. Xiaomi'nin eski cihazlarının alıcılarından biriyseniz, şirket teşekkür notu olarak paranızı geri verecek.

Xiaomi'den eski telefon için para iadesi

Xiaomi, Çin'in sosyal medyası olan Weibo hesabından yaptığı paylaşımda Mi 1 akıllı telefonunu ön sipariş verip satın alanların para iadesi almaya hak kazandığını duyurdu. Ancak hikayede bir terslik var: Geri ödeme, nakit para yerine kırmızı bir zarf içinde çevrim içi mağaza kredisine yatırılacak. Ancak en azından şirketin ilk günlerde cihazlarını kabul eden ve kendilerine güvenen müşterilerini unutmadığını gösteriyor.

Xiaomi'nin neden şimdi para dağıtmaya karar verdiğini merak ediyor olabilirsiniz. Bu yıl, Mi 1 akıllı telefonun Çin'de duyurulmasının ve satışa çıkmasının 10. yıl dönümü, dolayısıyla şirket bunu müşterilerine para iadesi yaparak kutluyor.

Hediye, şirkete neredeyse 57 milyon dolara mal olacak, ancak ilk satın alımlar, hiç şüphesiz bir Fortune 500 şirketi haline gelmesine yardımcı oldu. Xioami'nin bütçe odaklı akıllı telefonlarının piyasada devrim yarattığını ve Android'in devasa kullanıcı tabanına katkıda bulunduğunu söylemeye bile gerek yok.

Wikipedia'ya göre Mi 1, 16 Ağustos 2011'de Çin'de duyuruldu. Xiaomi Mi 1'in özellikleri arasında 4.0 inç dokunmatik ekran, Snapdragon S3 ve 1 GB RAM yer alıyordu.

Dünyanın en çok satan markası Xiaomi

Counter Research tarafından yayımlanan bir rapora göre Haziran 2021 tarihinde en fazla satan telefon markası Xiaomi oldu. Böylelikle Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, yüzde 17.1'lik pazar payı ile ilk kez küresel telefon satışlarında ilk sırada konumlandı.

Çinli akıllı telefon üreticisinin 2011 yılından bu zamana kadar toplamda yaklaşık olarak 800 milyon adet akıllı telefon sattığını açıklandı. Xiaomi, 2021 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 17'lik pazar payı ile ikinci sırada yer almıştı. Firmanın büyük bir başarı elde ettiğini görüyoruz.