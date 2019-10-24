Xiaomi, Fortune Future 50 Listesinde Rakiplerini Titretti

Fortune tarafından yayınlanan Future 50 listesi, uzun vadeli büyüme potansiyeli en yüksek şirketlere dikkat çekiyor. Bu listeye giren sürpriz isimlerden birisi ise Xiaomi oldu.

Xiaomi, Future 50 Listesinde!

İlk akıllı telefonunu 2011 yılında satışa sunan Xiaomi, ağırlıklı olarak kulaktan kulağa pazarlama yöntemi ile müşteri kazanan bir şirket oldu. O zamandan bu yana önemli ölçüde büyüyen şirket, Fortune verilerine göre 16,911 çalışan ile birlikte büyümeye devam ediyor.

Son 12 ay içerisinde 27,98 milyar dolar gelir elde eden şirketin son 12 ay içerisindeki karı ise 1,6 milyar dolar oldu. Şirketin şu anda Fortune 500 Global listesinde de bulunduğunu ve #468 sıralamasında yer aldığını belirtelim.

İşte Future 50 Listesinin İlk 20 Üyesi