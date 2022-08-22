Xiaomi Geçtiğimiz Çeyrekte Büyük Oranda Zarar Ettiğini Açıkladı

Ekonomik belirsizlik, Çinli akıllı telefon markası Xiaomi'ye zarar veriyor gibi görünüyor. South China Morning Post'a göre şirket 900 kişiyi işten çıkardı. İş kesintileri, şirketin Haziran çeyreğinde küresel gelirinde %20'lik bir düşüş görmesiyle geldi.

Dünya'nın en büyük akıllı telefon pazarı, sıkı Covid kısıtlamaları nedeniyle küçülürken Xiaomi, ikinci çeyrek gelirinde dik bir düşüş kaydetti. Şirketin sıkıntısı hem Hindistan'da hem de ana vatanı Çin'de görünüyor.

İşten çıkarmalar, Xiaomi'nin iş gücünün yaklaşık %3'ünü etkiledi. 30 Haziran 2022 itibariyle Xiaomi'nin 32.869 tam zamanlı çalışanı vardı ve bunların 30.110'u esas olarak Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki Pekin'deki genel merkezinde ve geri kalanı Hindistan ve Endonezya'da bulunuyordu. Şirketin aynı zaman diliminde araştırma ve geliştirme ekibinde 14.700 çalışanı vardı.

Xiaomi Önceki Çeyreğe Göre %67 Zarar Açıkladı

Xiaomi başkanı Wang Xiang, üç aylık kazançları bildirdikten sonra analistlerle yaptığı görüşmede şu ifadeleri kullandı:

"Bu çeyrekte, sektörümüz artan küresel enflasyon, döviz dalgalanmaları ve karmaşık siyasi ortam dâhil olmak üzere birçok zorlukla karşı karşıya kaldı. Bu zorluklar, genel piyasa talebini ve dönem için finansal sonuçlarımızı önemli ölçüde etkiledi."

Şirketin toplam gelirinin yarısından fazlasını oluşturan Xiaomi'nin Çin'deki akıllı telefon satışları %29 düştü. Akıllı telefon satışları, yıllık %20 düşüşle 70.17 milyar yuan (10.31 milyar $) civarında ve bu, önceki çeyreğe göre daha keskin bir düşüşe işaret ediyor. Net gelir, analistlerin tahminlerini kaçırarak %67 düşüşle 2,08 milyar yuan'a geriledi.