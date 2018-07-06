Xiaomi Gelecek Yıl ABD Pazarına Giriş Yapabilir

Hiç şüphesiz dünyanın en hızlı büyüyen şirketlerinden olan Xiaomi, halihazırda ABD pazarına resmi olarak giriş yapmadı. Bu durum için aceleci davranmak istemeyen şirketin Kıdemli Başkan Yardımcısı verdiği demeçte, önümüzdeki yılın uygun olabileceğini dile getirdi.

Şimdilik ABD pazarıyla çok ilgilenmediklerini belirten Çinli üretici, özellikle Avrupa ve Asya'da gelişmek istiyor. 2018 yılında daha çok Çin ve diğer gelişmekte olan pazarlara odaklanan Xiaomi, Çin ile ABD arasındaki yükselen ticaret geriliminin ortasında yer almak istemediğini de belirtti.

"ABD'den Öncelikli Pazarlar Var"

Konu hakkında Xiaomi Kıdemli Başkan Yardımcısı Wang Xiang, Reuters ile yaptığı röportajda ABD pazarının kendilerine cazip geldiğini ancak daha öncelikli planlarının olduğunu aktardı. Ayrıca Xiang, ABD ağları ile uyumlu akıllı telefon sürümü geliştirebilmek adına mühendis aradıklarını da dile getirdi.

Ayrıca henüz ABD'li nakliyecilerle anlaşma yapmadıklarını söyleyen Kıdemli Başkan, “Gelecek yıl orada bir şeyler yapabilmeyi umuyoruz” şeklinde bir açıklamada bulundu. Aynı zamanda ZTE'nin yaşadığı aynı sıkıntılarla uğraşmak istemediklerini de vurgulayan Xiang, doğru zamanı kolladıklarını belirtti.

Peki ya sizce Xiaomi'nı bu denli büyümesi şirket yapısını bozacak mıdır? Görüşlerinizi bizimle paylaşın.