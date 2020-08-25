Xiaomi Geniş Açıda Sınırları Zorlamaya Hazırlanıyor

Günümüzde pek çok tüketici bir akıllı telefon satın almadan önce kamera performanslarına göz atıyor. Nitekim son dönemlerde bu konuda önemli bir sıçrayışa tanıklık ettik. Düzgün bir görüntü yakalayamayan akıllı telefonlardan DSLR'leri utandıran akıllı telefonlara doğru gittiğimiz bu yolda Xiaomi, yeni bir patentle işleri çok daha ileri taşımaya hazırlanıyor.

Xiaomi'den Geniş Açıya Dikkat Çeken Çözüm

LetsGoDigital tarafından keşfedilen yeni bir patente göre Xiaomi, belirli açılarda hareket edebilen yeni bir kamera üzerinde çalışıyor gibi gözüküyor. Bunu tam olarak tarif etmek pek mümkün olmasa da, hemen aşağıda yer alan görsellerden bazı tahminler yürütmeniz mümkün.

Patente göre kamera kurulumu, bu teknoloji ile birlikte mevcut teknolojilere kıyasla daha geniş bir görüntü alanı sunabilir. Üstelik mevcut teknolojilerde geniş açılı bir kamera ile görüntü yakaladığınızda genelde bazı kalite düşüşleri görmeniz olasıdır. Bu patent, geniş açılı çekimlerde herhangi bir kalite kaybının olmayacağını da vurguluyor.

Diğer tüm patentlerde de olduğu gibi bu patent de, bu teknoloji ile kesin karşılacağımız anlamına gelmiyor. Bir patent genellikle şirketin bu yönde bir ilgisinin olduğunu bizlere gösterir. Peki siz bu patent hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.