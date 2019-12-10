Xiaomi Genişleyen Ekranlı Telefon Patenti Aldı

Akıllı telefon üreticileri ekran genişletme konusunda yeni çözümler ararken Xiaomi ilginç bir patent ile gündeme geldi. Şirket, genişleyebilen ekranlı telefon patenti ile ses getirecek gibi gözüküyor.

Yana Doğru Genişleyecek

Ekran boyutunu büyültmek ve ekran - çerçeve oranını yükseklerde tutmak isteyen şirketler bunun için büyük yatırımlar yapıyor. Bu noktada önemli adımlar atan Xiaomi, yana doğru genişleyebilen akıllı telefon patenti ile gündeme geldi. Tigermobiles tarafından ortaya çıkarılan yeni patent, temel olarak kayar ekran tasarımından güç alıyor.

Ön tarafında iki kamera ve arka tarafında iki kamera olarak toplam dört kamera ile tasarlanan modelin başka herhangi bir detayı bulunmuyor.

28 Ağustos 2018 tarihinde ilk başvurusu yapılan patentin 6 Aralık 2019 tarihinde resmen açıklanması ise ilginç detaylardan birisi olarak dikkatleri çekti. Bu detayla birlikte şirketin yakın zamanda dikkat çekici bir şeyler yapmaya hazırlanıp hazırlanmadığı sorusu gündeme geldi.

Şu an için bunlar belirsizliğini korusa da gelişmelerden haberdar olmak için bizi takip edebilirsiniz.