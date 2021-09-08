Xiaomi Giyilebilir Teknoloji Sektörünün Lideri Konumuna Geldi

Apple'ın giyilebilir teknoloji ürünlerindeki yıllara yayılan hakimiyeti, Xiaomi tarafından ele geçirildi. Pazar analiz şirketlerinden Canalys tarafından yayımlanan yeni raporlara göre Xiaomi, giyilebilir teknoloji sektörünün en çok satan markası haline gelmeyi başardı.

Xiaomi Giyilebilir Teknoloji Sektörünün En Çok Satan Markası Haline Geldi

Canalys tarafından yayımlanan rapor, 2021 yılının ikinci çeyrek verilerini kapsıyor. Bu kapsamda nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan ikinci çeyrek boyunca dünya genelinde 40,9 milyon birim giyilebilir teknoloji ürünü satıldı. Geçen senenin aynı dönemi ile ilgili verilere baktığımızda sektörün bir yıllık dönemde %5,6 büyüdüğünü görüyoruz.

Xiaomi, %19,6 pazar payı ile listenin ilk sırasında yer aldı. Şirketin ikinci çeyrek boyunca yaklaşık 8,0 milyon birim ürün sevk ettiği bildiriliyor. Onu sırasıyla Apple (%19,3), Huawei (%9,2), Fitbit (%7,3), Samsung (%6,1) ve diğer markalar (%38,6) takip etti.

Xiaomi'nin bu paya ulaşmasındaki en büyük etkenin, uygun fiyatlı akıllı bileklik serisi Mi Band ailesi ile doğrudan ilişkili olduğunu söylemek mümkün. Nitekim raporun sadece akıllı saat tarafına odaklanan kısmı (akıllı bileklikler dahil edilmeden) liderin halen Apple olduğunu gösteriyor.

Apple, ikinci çeyrekteki akıllı saat satışlarında %31,1 pazar payı ile ilk sırada yer alıyor. Onu sırasıyla Huawei (%9,0), Garmin (%7,6), Samsung (%7,0), Xiaomi (5,7) ve diğer markalar (%39,5) takip ediyor. Ayrıca Huawei'nin geçtiğimiz senenin aynı döneminden bu yana pazar payının yarı yarıya düştüğü gözlemleniyor.

Peki siz akıllı saat ya da akıllı bileklik kullanıyor musunuz? Cevabınız evet ise hangi markayı tercih ediyorsunuz ve neden? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.