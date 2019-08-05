Xiaomi, Güneş Enerjisi ile Şarj Olan Akıllı Telefon Patentini Aldı

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, yenilikçi bir tasarıma sahip akıllı telefonlar üretmek için çalışıyor. Xiaomi, arkasında güneş paneli bulunan bir akıllı telefon tasarımının patentini aldı.

Xiaomi, Güneş Enerjisi ile Şarj Olan Akıllı Telefon Tanıtabilir

Xiaomi'nin geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi'ne yaptığı paten başvurusu yayınlandı. Xiaomi, güneş enerjisi ile şarj olan akıllı telefonlar üzerinde çalışıyor.

Yayınlanan görsellere göre, akıllı telefonun arka yüzeyinde güneş panelleri bulunacak ve cihaz bu sensörler sayesinde şarj olacak. Güneş panellerinin hemen üst tarafında dikey olarak konumlandırılmış iki adet kamera sensörü ve 1 adet flaş yer almakta. Kamera sensörlerinin hangi özelliklere sahip olacağı bilinmiyor.

Cihazın ön yüzeyinde herhangi bir çentik bulunmamakta. Gelen sızıntılara göre, Xiaomi'nin güneş enerjisi ile şarj olacak olan akıllı telefonun ön tarafında Mi 9T'de olduğu gibi açılıp kapanabilen bir kamera sensörü veya ekran içerisine gömülü bir kamera sensörü yer alacak.

Xiaomi'nin patentini aldığı akıllı telefonu tanıtıp tanıtmayacağı bilinmiyor gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Takipte kalın!

Sizler Xiaomi'nin yeni aldığı akıllı telefon patenti hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!