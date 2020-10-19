Xiaomi Hızlı Kablosuz Şarjın Sınırlarını Zorluyor!

Son zamanlarda pek çok üretici akıllı telefonlarda şarj teknolojileri üzerine çalışıyor. Xiaomi bu noktada iddialı kablolu şarj teknolojileri sunuyor ve şimdi de hızlı kablosuz şarj çözümleri üzerine çalışıyor gibi gözüküyor. Yeni teknoloji ile birlikte kablosuz şarj ile on dokuz dakikada tam şarja ulaşmak mümkün olacak.

Xiaomi Hızlı Kablosuz Şarj ile Neler Sunacak?

Xiaomi tarafından duyurulan 80W Mi Wireless Charging Technology ile birlikte kullanıcılar tam on dokuz dakikada sıfırdan yüze şarj imkanına sahip olacaklar. Bildiğiniz üzere kablosuz şarjlarda verimlilik kablolu şarjlara kıyasla daha düşüktür ancak Xiaomi bu sorunun üstesinden başarılı bir şekilde gelmiş gibi gözüküyor.

Bu yılın başından bu yana pek çok üreticinin kablolu şarj noktasında 100W eşiğini geçtiğini gördük. Oppo ve Realme gibi şirketler yüksek akım rotasından ilerlerken iQoo ve Xiaomi ise voltajı artırdı. Henüz hiçbiri ticari olarak sunulmadığı için hangisinin en zarif çözüm olduğunu söylemek zor ancak hepsi oldukça iddialılar.

Xiaomi'nin yeni teknolojisi ile Mi 10 Ultra'yı bir dakikada yüzde 10, sekiz dakikada yüzde 50 ve on dokuz dakikada yüzde 100 oranında şarj etmek mümkün oldu. İlginç bir şekilde şarjın sonlarına doğru herhangi bir yavaşlama yok gibi gözüküyor.

Xiaomi söz konusu teknolojinin ne zaman kullanıma sunulacağı ile ilgili herhangi bir yorumda bulunmadı ancak en olası aday, önümüzdeki yıl gibi gözüküyor. Bu noktada tahminimiz Mi 11'den yana olacak.

Kablolu şarj çözümlerinin aksine kablosuz şarj çözümleri kendi içerisindeki zorluklara ev sahipliği yapıyor. İlk olarak enerjiyi endüktif olarak verimli bir şekilde transfer etmek genellikle oldukça zordur ve yan tarafta ısı sorunları ortaya çıkar.

Üstelik tek sorun bunlarla sınırlı kalmaz ve tasarım noktasında da bobini, şarj pedi ile hizalamak gibi ince detaylar yer alıyor. Tabii bu kadar yüksek hızlar, bataryayı korumak için çok sayıda güvenlik önlemine de ihtiyaç duyar.