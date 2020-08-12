Xiaomi Yeni Şarj Aksesuarlarını Duyurdu, Hızlı Şarj Budur!

Xiaomi, tanıtım etkinliğinde üç şarj aksesuarı da duyurdu. Mi 55W Kablosuz Şarj Standı (Wireless Charging Stand), Mi 20W Akıllı İzleme Özellikli Şarj Pedi (Smart Tracking Charging Pad) ve Mi 100W Araç Şarj Cihazı (Car Charger) tanıtılan yeni şarj aksesuarları arasında.

Mi 55W Kablosuz Şarj Standı

Kablosuz şarj cihazı çift renkli tasarıma (siyah üst kısım ve metalden yapılmış gibi görünen aslında plastik taban) sahip. Alt kısımda cihaz prize takıldığında açılmasını sağlayan bir LED var. Şarj cihazı, 50W kablosuz hızlı şarjı destekleyen Mi 10 Ultra dahil olmak üzere kablosuz şarj desteği olan tüm Xiaomi telefonları şarj ediyor. Ayrıca Genişletilmiş Güç Profili (EPP) özelliğini de destekliyor. Mi 55W Kablosuz Şarj Standı, Mart ayında Mi 10 serisiyle birlikte duyurulan 30W kablosuz şarj cihazıyla aynı fiyattan (29 dolar) satılıyor.

Mi 20W Akıllı İzleme Özellikli Şarj Padi

Xiaomi, geçen yıl kullanıcıların cihazlarını şarj bobiniyle hizalamasını gerektirmeyen kablosuz şarj pedi duyurmuştu. Kullanıcıların tek yapmaları gereken cihazı pedin üzerine yerleştirmek, bir ışık noktası telefonu bulana dek izliyor ve ardından şarj etmeye başlıyor. Yeni Mi 20W Akıllı İzleme Özellikli Şarj Pedi, aynı anda iki cihazı şarj edebiliyor. Beyaz renkte gelen cihazın fiyatı 72 dolar.

Mi 100W Araç Şarj Cihazı

Her gün işe arabayla gidip gelenlere, ömrü yollarda geçenlere özel Xiaomi hızlı şarj cihazı. Mi 100W Araba Şarj Cihazı 1 adet USB-C 1 adet USB-A portuna sahip. Şarj cihazının aynı anda iki cihazı şarj ettiğinde maksimum 68W çıkış veriyor, USB-A portu maksimum 18W çıkış sağlıyor. USB-C portu maksimum 100W güç çıkışına sahip ancak sadece bir cihazı şarj ederken ve pili tamamen bitmiş Mi 10 Ultra’yı 25 dakikada tam şarj edebiliyor. Araba şarj cihazının fiyatı 14 dolar ve 18 Ağustos’ta satışa sunulacak.