Xiaomi, Huawei'in Tahtını Elinden Almak İstiyor

Huawei CEO’su Ren Zhengfei'nin 100 milyar dolar kayıp beklediklerini açıklaması, Xiaomi’nin iştahını kabarttı. Pekin merkezli teknoloji devi, üç yıl içerisinde Çin akıllı telefon pazarında Huawei'yi devirip ilk sıraya yerleşmek istiyor.

Dünyanın en büyük telekomünikasyon ekipmanı üreticisi olmasının yanında, global akıllı telefon pazarının da büyük bir bölümünü kontrol eden Huawei, ABD başta olmak üzere birçok Batı ülkesinde “Çin adına casusluk yapmakla” suçlanıyor.

Nitekim Donald Trump hükümeti de bu argümana dayanarak, Çinli teknoloji devini ve bağlı ortaklıklarını ABD'nin ulusal güvenliğine aykırı faaliyetlerde bulunan şirketler listesine almıştı.

Karşılaştığı ticari kısıtlamaların ardından Google, Qualcomm ve Intel gibi derin ilişkileri olan Amerikan şirketleriyle bağları kesilen Huawei, içine düştüğü kaostan çıkmanın yollarını arıyor.

Huawei, 2019 yılında 200 milyon akıllı telefon sevkiyatı yaparak, yıllardır zirvede bulunan Samsung’u devirmeyi umuyordu; ancak Çinli şirketin mevcut ticari sınırlamalar sebebiyle bu yıl sadece 80-100 milyon adet civarında akıllı telefon sevkiyatı yapması bekleniyor.

Xiaomi Büyük Oynuyor

Huawei’in mobil segmentinde küçülmeye gitmesinden faydalanmak isteyen Xiaomi, önümüzdeki üç yıl içerisinde Çin pazarını ele geçirmek istiyor. Xiaomi CEO’su Lei Jun tarafından yapılan açıklamada, bu hedef doğrultusunda planlar yapıldığı ve geçtiğimiz hafta Çin için bir çevrimdışı iş komitesi kurulacağı bildirildi.

Peki, Çin’in akıllı telefon pazarındaki son durum nasıl? Listenin ilk sırasında pazarın yüzde 34’ünü kontrol eden Huawei bulunuyor. Hemen arkasından yüzde 19 ile Vivo ve yüzde 18 ile Oppo geliyor. Xiaomi’nin pazar payı ise yüzde 12 seviyelerinde.

Dünya genelinde ise Samsung’un liderliği devam ediyor. Güney Koreli şirketi Huawei ve Apple izlerken, Xiaomi ise dördüncü sırada yer alıyor.