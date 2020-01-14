Xiaomi IDMIX Powerbank Tanıtıldı! İşte Bomba Özellikleri

Xiaomi yeni powerbank modelini tanıttı. Tasarımı ile göz dolduran powerbank özellikleri ile dikkatleri üzerine çekiyor. Gelin hep beraber IDMIX isimli powerbank modeline yakından bakalım.

Xiaomi IDMIX Powerbank Özellikleri

Kablosuz şarj teknolojisini destekleyen powerbank üzerinde bir adet priz fiş barındırıyor. Bu fiş ile cihaz şarj edilebilmekte. Çok fonksiyonlu powerbank üzerinde barındırdığı fiş ile dikkatleri üzerine çekiyor. Cihaz İngiliz, Avrupa ve Avustralya fiş tiplerini desteklemekte. Powerbank kablosuz olarak 10 Watt şarj desteği sunuyor.

USB Type-C bağlantı portuna sahip olan powerbank 10.000 mAh kapasitesinde. Yeni powerbank 18 Watt'lık hızlı şarj teknolojisini desteklemekte. Cihazın iPhone XS'i 30 dakika içerisinde şarj edebileceği iddia edilmekte. Powerbank'in 12 Watt elektrik ile 5 saat içerisinde tam doluluğa ulaştığı söylenmekte.

Xiaomi IDMIX Powerbank Fiyatı

Xiaomi IDMIX Powerbank'in fiyatının 52 dolar olduğu açıklandı. 52 dolar şu anki kur ile 306 TL'ye tekabül etmekte. Bu fiyata vergiler dahil değil. Yeni tanıtılan powerbank'in ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor.