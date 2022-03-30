Xiaomi ile Leica Ortaklığı Bir Süre Daha Devam Edecek Gibi Görünüyor

Telefon üreticileri ve kamera şirketleri arasındaki bazı ortaklıklar, pazarlama niyetlerinden biraz daha öteye taşınıyor gibi görünüyor. Bazı ortaklıklar mobil fotoğrafçılığı daha iyi hâle getirdi ve belki de hiçbiri Xiaomi ve Leica arasındaki işbirliğinin gücüne ulaşamadı.

Ancak bu birlikteliğin iyi gitmesine rağmen Huawei'nin son birkaç yıldır çeşitli ABD hükûmeti yasaklarından kaynaklanan satış düşüklüğü, eskisinden çok daha az telefon satmasına neden olduğundan Leica başka bir akıllı telefon üreticisiyle ortaklık kurmak isteyebilir.

Xiaomi ve Leica Ortaklığı Devam Edecek mi?

Bu konular ile ilgili birkaç aydır söylentiler var: Xiaomi 12 Ultra'nın kamerasını Leica'nın üretmeye devam edeceği gibi... peki bu ortaklık devam edebilecek mi? Yeni gelen bilgilere göre sorunun cevabı evet.

Bir kullanıcı, Xiaomi'nin Çinli MIUI Rom'unda bulunan Galeri Editörü uygulamasında bazı şeyler fark etti. Uygulamanın kodunda bulduğu şey doğrudan Leica ile ilgili satırları içeriyor. Satırlar, fotoğrafları ve videoları düzenlerken kullanılabilecek filtreleri ifade ediyor, bu da Xiaomi'nin yeni telefonunda da Leica ile çalışacağı ve Leica'ya ait filtreleri görmeyi beklememiz gerektiği anlamına geliyor.

Şöyle ki yukarıda belirtilen satırlar henüz onaydan geçmiş gözükmüyorlar bu nedenle hepsi nihai entegrasyon için bazı hazırlık çalışmaları da olabilir. Xiaomi gerçekten Leica ile ortaklık yapacak gibi görünse de hâlâ belirsiz olan şey bu ortaklığın kapsamı. Bu sadece bir telefona Leica logosunu yapıştırmak, kamera ve galeri uygulamalarına Leica'dan esinlenen filtreler eklemekte mi ibaret belli değil. Xiaomi'nin Leica'nın uzmanlığını daha farklı alanlarda da kullanması muhtemel görünüyor.