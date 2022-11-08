Xiaomi İlk Kez Bir Modeline Android 13 Güncellemesini Gönderdi

Neredeyse tüm önde gelen Android akıllı telefon markaları, uygun telefonlar için haftalardır Android 13 kararlı güncellemesi sunuyor ancak Xiaomi ise söz konusu güncellemeyi ilk cihazında ancak bugün kullanıma sundu.

Böylelikle Xiaomi 12 Pro, Android 13 kararlı güncellemesini alan ilk Xiaomi cep telefonu oldu.

Bugün erken saatlerde Xiaomi, kararlı Android 13 güncellemesini Çin'deki Xiaomi 12 Pro kullanıcılarına sunmaya başladı. Güncelleme şu anda 'Kararlı Beta' aşamasında. Bu, ilk toplu sunumun bir parçası olarak yalnızca belirli birkaç kullanıcı için mevcut olduğu anlamına geliyor.

Android 13'e Kavuşan İlk Xiaomi Modeli: Xiaomi 12 Pro

Akıllı telefon için en son yazılım güncellemesi, V13.2.4.0.TLBCNXM yapı numarasıyla geliyor. MIUI sürümünü 13.2'ye ve güvenlik güncellemesi seviyesini de Ekim 2022'ye yükseltiyor.

Sürümle ilgili herhangi bir sorun yaşanmazsa güncelleme önümüzdeki günlerde daha fazla kullanıcı için sunulacak. Ayrıca şirket, uluslararası varyantlar için de güncellemeyi yayınlamayı planlıyor.

Oppo gibi diğer Çinli markalar, Dünya çapında birden fazla cihaz için Android 13 kararlı güncellemesini kullanıma sunmayı başardı. Xiaomi bu konuda sınıfta kalsa da neyse ki güncellemeler artık gönderilmeye başlandı.