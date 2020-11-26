Xiaomi İsmi Nereden Geliyor? Xiaomi CEO'sundan Açıklama Geldi

Xiaomi ismi nereden geliyor? Dünyanın en büyük 3. akıllı telefon üreticisi olan Xiaomi'nin isminin nereden geldiği hakkında Xiaomi CEO'su Lei Jun tarafından bir açıklama yapıldı.

Xiaomi İsmi Nereden Geliyor?

Xiaomi markası özellikle Türkiye'de okunuşu ile oldukça dikkat çekiyor. Konuşuruken "şayomi" olarak söylediğimiz markanın isminin nereden geldiği açıklandı.

Şirketin kurucuları tarafından şirketin ismi için görüşmeler yapıldığı ve görüşmelerde "Red Star", "Red Pepper" ve "Black Rice" gibi isim önerilerin geldiği ama kabul edilmediği aktarıldı. Daha sonrasında Mi isminin görüşmede sunulduğu açıklandı. Yatırımcı Liu Qin'in ise markaya Xiaomi diyelim önerisini sunduğu söylendi. Görüşmeler sonucunda şirketin isminin Xiaomi olmasına karar verildi.

Mi isminin pirinç tanesinden geldiği söylenmekte. CEO Lei Jun yaptığı açıklamada "Bir şirket teknolojiden yoksunsa, iyi ürünlerden yoksunsa, kullanıcı deneyimine önem vermiyorsa başarılı olamaz. Aksine, şirketin adı basit ve düz olmasına rağmen, tüm ekip teknoloji yoluyla çok çalışabilir ve sonunda ödüller alabilir. Yani her şey işe ve insana bağlıdır, marka değeri asla ismiyle getirilmez." cümlelerine yer verildi.

Sizler Xiaomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Xiaomi ismi sizce nasıl? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi hem bizlerle hem de diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın! Yorumlarınızı merakla bekliyoruz.

Xiaomi, pazar veri sağlayıcısı Canalys'in son raporuna göre 2020 yılının Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan üçüncü çeyreğinde Türkiye'nin en çok satan akıllı telefon markası oldu. Araştırmaya göre Xiaomi, yıllık yüzde 26 pazar payı ve yüzde 340 büyüme ile Türkiye akıllı telefon pazarında birinci sıraya yerleşti. Ayrıca Xiaomi üç ana pazar veri sağlayıcısı Canalys, IDC ve Counterpoint Research'e göre 2020 yılının Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan üçüncü çeyreğinde dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi olma unvanını tekrar geri kazandı.