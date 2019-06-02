Xiaomi, İzmir'de mağaza açmaya hazırlanıyor. Sizler için Xiaomi'nin İzmir'de açacağı mağazanın nerede ve şu an ne aşamada olduğunu derledik.

Xiaomi İzmir'e Mağaza Açacak

Ülkemizde her geçen gün popülaritesini artıran Xiaomi, İstanbul'un ardından İzmir'e de mağaza açıyor. İstanbul'da toplamda üç adet mağaza açan Xiaomi'nin yetkili distribütörü Evofone, İzmir'e de mağaza açmak için çalışmalara başladı. Yeni açılacak olan Mi Store hakkında elimizde çok fazla bir bilgi şu anlık bulunmuyor.

Xiaomi, İzmir'e Mi Store Açıyor!

Xiaomi'nin İzmir'de açacağı mağaza İzmir Optimum'un 1. katında bulunmakta. Mağazanın önünde şimdilik "Coming Soon" yani çok yakında yazısı bulunmakta. Mağaza şu anda yapım aşamasında ve kullanıcılar mağazanın ne zaman açılacağını merak etmekte. İzmir'deki Mi Shop ne zaman açılacak? Herkesin merak ettiği bu soru şimdilik gizliliğini korumakta. Xiaomi'nin yetkili distribütörü Evofone tarafından bir bilgi gelir ise sizlerle paylaşacağız. Takipte kalın!

Sizler Xiaomi'nin İzmir'de açacağı mağaza hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi İzmir'deki mağazasını ne zaman açar? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!