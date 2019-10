Xiaomi Joy UI 11 Duyuruldu!

Geçtiğimiz haftalarda Mi 9 Pro ve Mi Mix Alpha modelleri ile birlikte MIUI 11 kullanıcı arabirimini tanıtan Xiaomi, Joy UI 11 kullanıcı arabirimini duyurdu.

Joy UI 11 Oyuncu Telefonları için Yayınlanacak

Xiaomi tarafından MIUI 11 güncellemesini alacağı açıklanan modeller, ilerleyen zamanlarda yeni güncellemeye kavuşacak. Bununla birlikte şirketin oyunculara yönelik olarak piyasaya sunduğu Black Shark modelleri, farklı bir kullanıcı arabirimine güncellenecek.

Daha çok oyun odaklı bir arayüz olan Joy UI 11, MIUI platformunun temel çekirdek yapısından faydalanacak. Yeni arayüz ile birlikte Black Shark modellerinde daha iyi bir oyun deneyimi sunmak hedefleniyor.

Yeni arayüz için pek çok kişiselleştirme, daha fazla özellik ve bolca tema sözü veren Xiaomi, farklı oyun modları arasında kolayca geçiş yapabilmeye olanak sunacak. Yeni arayüzün Xiao AI sesli asistanı da beraberinde getireceği söyleniyor.

Şu an için yeni arayüz güncellemesini alacak dört farklı model bulunuyor.

Xiaomi Black Shark

Xiaomi Black Shark Helo

Xiaomi Black Shark 2

Xiaomi Black Shark 2 Pro

MIUI 11 Alacak Modeller

Xiaomi: Mi 5C, Mi MAX 2, Mi Not 2, Mi MIX, Mi 5s, Mi 5s+, Mi 5X, Mi Note3, Mi 6X, Mi 6, Mi MIX 2, Mi 8 SE, Mi 8 Gençlik Sürümü , Mi MAX 3, Mi CC 9, Mi CC 9e, Mi CC 9 Özel Sürüm, Mi 8, Mi 8 ekrandan parmak izi versiyonu, Mi MIX 3, Mi 8 Explorer sürümü, Mi MIX 2S, Mi 9 SE, Mi 9