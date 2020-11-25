Xiaomi'nin Kaç Milyon Akıllı Telefon Sattığı Açıklandı

Xiaomi kaç milyon akıllı telefon sattı? Koronavirüs salgını ile birlikte internet üzerinden yapılan alışverişlerin sayısında ciddi miktarda artışlar yaşanıyor. Xiaomi de akıllı telefon satışları ile dudak uçuklatıyor. Xiaomi mali raporunu yayınladı. İşte 2020'nin 3. çeyreğinde satılan telefon sayısı.

Xiaomi 2020'nin 3. Çeyreğinde Kaç Tane Telefon Sattı?

Xiaomi tarafından yayınlanan mali rapora göre, şirket 1 Temmuz-30 Eylül döneminde 46,6 milyon akıllı telefon satışı yaptı ve 47,6 milyar Çin Yuanı (7,2 milyar Dolar) akıllı telefon geliri elde etti.

Gönderilen telefon sayısı geçen yılın aynı dönemine göre % 45,3 oranında daha fazla ve Canalys'in küresel akıllı telefon raporuna göre Xiaomi, %13,5 pazar payıyla şu anda dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon markası.

Xiaomi'nin toplam geliri geçen yılın aynı dönemine göre % 34,5 artışla 72,2 milyar Çin Yuanı'na (10,9 milyar dolar) yükseldi. Net kar 4,1 milyar Çin Yuanı'na (621 milyon Dolar) ulaştı. Xiaomi telefonlarının ortalama satış fiyatı 2020'nin 3. çeyreğinde amiral gemisi Mi telefonlarının satışlarına bağlı olarak birim başına 1.022 Çin Yuanı'na (155 dolar) yükseldi.

2020'nin 3. çeyreğinde, Xiaomi'nin akıllı telefon işi önemli ölçüde büyüdü hem gelir hem de sevkiyatlar rekor düzeyde yüksek seviyelere ulaştı. Şirket hem Çin'de hem de denizaşırı pazarlarda büyüme ivmesini korudu.

Canalys'e göre Xiaomi'nin Batı Avrupa'daki akıllı telefon sevkiyatları, bu çeyrekte YY% 107,3 ​​artarak% 13,3'lük bir pazar payı elde etti ve ilk kez bölgede ilk 3 arasında yer aldı. Xiaomi,% 33,9'luk pazar payı ile arka arkaya 3. çeyrekte İspanya'da akıllı telefon sevkiyatlarında ilk sırayı korudu . Xiaomi ayrıca Latin Amerika, Orta Doğu ve Afrika gibi çeşitli diğer pazarlarda da hızlı bir büyüme gerçekleştirdi.

30 Eylül 2020 itibariyle Xiaomi, 50 ülkede 100'den fazla alt ağı kapsayan 50'den fazla telekom operatörü ile ortaklık kurdu. Yılın ilk 9 ayında Xiaomi, e-ticaret kanalları aracılığıyla Hindistan hariç denizaşırı pazarlara 10 milyonun üzerinde akıllı telefon gönderdi.

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