Xiaomi Kamerada Bir İlki Gerçekleştirecek!

Xiaomi tarafında ortaya atılan söylentilere göre şirket kamerada devrimsel bir adım atmak için hazırlanıyor.

144 MP Kamera Üzerinde Çalışıyor!

Xiaomi, Redmi Note 7 modeli ile birlikte 48 MP devrimini başlatan ilk akıllı telefon şirketi olmuştu. Daha sonrasında 64 MP ile Redmi Note 8 Pro modelini tanıtmış ve Mi Note 10 ile de 108 MP için öncülük etmişti. Görünüşe göre megapiksel önderliğini bırakmayı da planlamıyor.

Yeni bir sızıntıya göre şirket 144 MP çözünürlüğünde bir kamera ile karşımıza çıkıp bir ilki gerçekleştirmek için hazırlanıyor.

Akıllı telefonlarda kamera savaşı artık kamera sayısı ve megapiksel üzerinde dönüyor. Samsung ile ortaklık yapan Xiaomi, söz konusu teknoloji için birlikte çalışıyorlar gibi gözüküyor. Koreli şirketin ürettiği sensörlerin tek müşterisi (şimdilik) Xiaomi olarak biliniyor.

Bu sensörün hangi akıllı telefonda yer alacağı şu an için belirsiz olsa da Mi CC10 Pro ya da Mi 10S Pro modelinde kullanılacağına yönelik işaretler mevcut.

İlerleyen haftalarda konu ile ilgili daha fazla detayın ortaya çıkmasını bekliyoruz. Siz de gelişmelerden haberdar olabilmek için bizi takipte kalın.