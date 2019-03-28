Xiaomi Katlanabilir Telefon Modelinden Yeni Video Geldi

Katlanabilir telefon savaşları 2019’un ilk günlerinde başlamıştı. Samsung ve Huawei üst üste katlanabilir telefon modellerini tanıtırlarken mücadeleye bir başka Çin merkezli telefon üreticisi Xiaomi de katılmıştı. Bugün yayınlanan yeni bir videoda Xiaomi katlanabilir telefon modeli görüntülendi.

Çin’in en çok kullanılan sosyal medya platformlarından Weibo üzerinden paylaşılan videoda, Xiaomi katlanabilir telefon modeli yine detayları ile yer aldı. Yeni videoda göze çarpan ilk detay, katlanabilir telefonda Xiaomi tarafından geliştirilen MIUI arayüzünün kullanılması oldu.

Xiaomi’nin klibinde ayrıca, katlanabilir telefonun tablet modunda portre ana ekranını desteklemediğini de gösterdi. Yine de telefonun yazılımının henüz geliştirme aşamasına olduğu düşünülürse, birçok yeniliğin ve eklemenin telefona eklenebileceği belirtildi.

Yaklaşık 10 saniye süren videoda yine telefonun ekranlarının açık ve kapalı olması durumunda nasıl çalıştığı gösterildi. Oldukça başarılı bir tasarım anlayışı sunduğu halihazırda söylenen Xiaomi, yine izleyenleri mest edecek bir videoyu paylaşmış bulundu.

Xiaomi katlanabilir telefon modelinin ne zaman resmi olarak tanıtılacağı ve özelliklerinin detaylandırılacağı henüz belli değil. Buna rağmen yakın zaman sonra Xiaomi’nin telefonunu tam anlamıyla gösterileceği belirtildi.