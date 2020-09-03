Xiaomi Katlanabilir Telefonu Hem İçe Hem de Dışa Katlanacak

Şu anda akıllı telefon pazarında devrim yaşanmıyor. Esnek ekranlı katlanabilir cihazların ortaya çıkmasının sektörde devrim yaratacak olay olması bekleniyordu. Neticede, üreticilerden pahalı ve kullanıcıya nasıl fayda sağlayacağı belli olmayan akıllı telefonlar gördük. Katlanabilir akıllı telefonların gerekliliğini tartışa duralım, Xiaomi önümüzdeki yıl katlanabilir cihazıyla karşımıza çıkacak. Xiaomi’nin ilk katlanabilir telefonu rakiplerinden benzersiz tasarımda olacak. Detaylar haberimizde.

Xiaomi Katlanabilir Telefonu Çift Yönlü Olacak

Geçtiğimiz yılın başında şirketin başkanı Lin Bin’in elinde kompakt bir tablet görmüştük. Ufak bir el hareketiyle akıllı telefona dönüşen cihaz, en her iki tarafa da bükülebilmesiyle dikkat çekmişti. Bu görüntülerin ardından şirketin katlanabilir akıllı telefonunun son tüketici ile buluşacak versiyonunu çıkarmaya hazır olduğu söylendi. Ancak cihazı şimdiye kadar hiç görmedik. Bu yıl da göremeyeceğiz. Çinli kaynaklar, Xiaomi’nin önümüzdeki yıl ilk katlanabilir akıllı telefonunu piyasaya süreceğini söylüyor.

Daha önce Xiaomi Başkanı Lin Bin, çift yöne katlanabilen akıllı telefonu tasarlarken bir dizi teknik zorluğun üstesinden gelebildiklerini söylemişti. Buna esnek matris teknolojisi, menteşe mekanizması, esnek matris kaplama ve MIUI adaptasyonu dahil. Ve bu cihaz dünyanın ilk iki yöne de katlanabilen akıllı telefonu olacak.

Ancak görünen o ki, Xiaomi katlanabilir akıllı telefon hala mükemmel olmaktan uzak ve bazı sorunlar var. Bunlardan biri, akıllı telefonun pahalı olmaması gerektiği. Evet, şirket zaten en iyi markaların amiral gemisi alanına adım attı ve pahalı cihazlar üretmeye başladı. Ancak katlanabilir akıllı telefon söz konusu olduğundan test etmek, denemek için çok para ödemeye istekli kitleyi bulamamaları riski var. Xiaomi Mi Mix Alpha konsept telefon bunun örneklerinden biri.