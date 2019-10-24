Xiaomi Katlanabilir Telefon Patenti ile Gündemde

Akıllı telefon üreticileri odaklarını katlanabilir telefon modellerine doğru çevirmeye başladılar. Bu pazardan erken pay kapmak isteyen Xiaomi de katlanabilir telefon patenti ile gündeme geldi.

Xiaomi Katlanabilir Telefon Patenti Aldı

Samsung ve Huawei ile başlayan katlanabilir telefon macerası, yapılan araştırmalar ve ortaya çıkan raporlara göre önümüzdeki yıllarda daha önemli bir hale gelecek. Samsung'un geçtiğimiz günlerde belirli bölgelerde satışa sunduğu Galaxy Fold, önemli sorunlarla gündeme gelmişti. Hatta Huawei bu ciddi nedenlerden dolayı kendi katlanabilir telefonunu geciktirme kararı almıştı.

Katlanabilir telefon yapımının şu an oldukça zorlu bir sürece sahip olduğunu düşünsek de, bu Xiaomi için durdurucu bir engel gibi gözükmüyor.

Geçtiğimiz aylarda Twitter üzerinden kendi katlanabilir telefon modelinin videosunu yayınlayan Xiaomi, bu modelden başka hiçbir yerde bahsetmemiş ve adeta sessizliğe bürünmüştü. Şimdi şirket tarafından alınan yeni bir patent, bu modele oldukça benzeyen bir yapıya sahip.

Patente baktığımızda her iki yandan katlanan bir tasarım görüyoruz. Bununla birlikte delikli kamera sisteminin görüldüğü tasarım, bu noktada ince çerçeveler ile birlikte gelebilir. Söylentilere göre Xiaomi bu modeli Mi Fold ya da Mi Flex ismi ile birlikte satışa sunabilir.

Xiaomi katlanabilir telefon modeli ile ilgili herhangi bir bilgi vermedi. Şirketin ilk katlanabilir modelinin Mi Mix Alpha olması bekleniyordu ki, bu modelde katlanabilir bir ekran yok. Ancak cihazın neredeyse tüm vücudu saran bir ekranı bulunuyor.

Şirketin bir katlanabilir telefon modelini satışa sunup sunmayacağından daha çok merak edilen bir detay varsa, olası bir modelin nasıl fiyatlandırılacağı olacak. Bu arada şirketin yılın başlarında yayınladığı görüntülere göz atmak için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.