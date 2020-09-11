Xiaomi Kullanıcıları Kameradan Nabız Ölçebilecek!

Xiaomi geçtiğimiz yıl Mi Health uygulamasını kullanıma sundu ve uygulama, o zamandan bu yana tüm Mi cihazların sağlıkla ilgili verileri - kalp atış hızı, adımlar, egzersiz hedefleri gibi - depoladığı birincil uygulama haline geldi. XDA Developers tarafından keşfedilen yeni bir koda göre söz konusu uygulama çok daha işlevsel bir hale gelecek.

Kameradan Nabız Ölçülecek!

XDA Developers'a göre Mi Health v2.7.4 ile birlikte kullanıcılar harici herhangi bir donanıma ya da sensöre ihtiyaç duymaksızın telefon kamerası ile nabız ölçebilecekler.

Özelliği kullanmak ise oldukça basit. İşaret parmağınızı kameranın merceğine koymanız ve ilerleme çubuğu dolana kadar beklemeniz gerekiyor. Tabii bundan sonra merceği temizlemeyi unutmayın yoksa bulanık fotoğraflar ile karşılaşabilirsiniz.

Daha sonra bu nabızın genel durum mu, dinlenme nabzı mı yoksa egzersiz sonrası mı olduğunu seçmeniz gerekiyor. Bunun ardından kalp atış hızınızın hızlı mı yoksa yavaş mı olduğunu aktaran bir test raporu kullanıcılara sunulacak. Toplanan veriler uygulamanın kontrol panelinde gösterilerek kullanıcıların kalp atış hızlarını takip etmelerine olanak sunacak.

Peki siz bu özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu özellik kullanışlı bir işlev olabilecek mi? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.