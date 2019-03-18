Xiaomi Kullanıcıları Reklamlardan Kurtuluyor Mu?

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, son yıllarda kullanıcılar arasında oldukça popüler bir marka. Fakat kullanıcılar, son dönemlerde Xiaomi telefonlarda sık sık karşılarına çıkmaya başlayan reklamlardan bir hayli şikayetçi.

Xiaomi kullanıcıları, bir süredir telefonlarındaki arayüz reklamlarından şikayetçiydi. Neyse ki Xiaomi kullanıcılarından gelen şikayetleri dikkate almışa ve harekete geçmişe benziyor.

Görünüşe göre Xiaomi, olur olmaz zamanlarda kullanıcıların karşısına çıkan arayüz reklamlarına kökten bir çözüm bulmuş. Çünkü şirket yetkilileri, reklam politikasını gözden geçirdiklerini ve kullanıcıların geri bildirimlerini dikkatle izlediklerini belirtiyor.

Söz konusu reklam sorunu, Xiaomi telefonlara arayüzünü veren MIUI tasarımından kaynaklanıyor. Arayüzde sık sık ve çok sayıda ortaya çıkan reklamlar, bir süre sonra kullanıcılar için gerçekten çok can sıkıcı bir duruma dönüşüyor.

Türkiye'de satışı yapılan Xiaomi modellerinde bu soruna çok sık rastlanmasa da özellikle Çin piyasasındaki kullanıcılar bu sorundan muzdarip. Şirkete yakın kaynaklar ise, ucuz fiyata satın alınan telefonlarda bu tarz reklam sorunları yaşanmasının normal olduğunu söylüyor.